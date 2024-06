VIŠE NI KOD NEMACA NE CVETAJU RUŽE: Sledi drastičan pad plata, ljudi u ogromnoj panici! Evo šta je glavni razlog ove katastrofe

Očekuje se da će plate u Nemačkoj drastično pasti u budućnosti jer će porezi verovatno enormno porasti, pišu nemački mediji.

Brojke pokazuju jasan trend – i on nije pozitivan za sve radnike. Stručnjaci vide jasan trend da će zaposleni uskoro imati još manje neto novca na svojim računima. Plate bi trebalo drastično da padnu. Za to su krivi stalno rastući porezi.

S obzirom na trenutnu situaciju, u kojoj su poskupele najvažnije stvari u životu, treba uskladiti plate u Nemačkoj. I mnoge industrije popuštaju pod pritiskom i plaćaju svojim radnicima više novca.

Povećana je i minimalna satnica. Pa ipak, stručnjaci sada predviđaju da će plate u Nemačkoj drastično pasti. To je zbog stalno rastućih troškova, zbog kojih od bruto ostaje manje neto.

foto: Profimedia

Smanjenje plata

Razlog za smanjenje plata nisu samo porezi u Nemačkoj. Drugi važan faktor su doprinosi za socijalno osiguranje, koji zapravo rastu svake godine.

Očekuje se da će stvari biti još gore u budućnosti. Udruženje PKV izračunalo je da bi prosečni doprinos za osiguranje dugotrajne nege mogao porasti sa 3,4 na 6,2 odsto.

Ako radnici trenutno plaćaju oko 14,6 odsto doprinosa za zdravstveno osiguranje, stručnjaci kažu da bi postotak mogao porasti na više od 18 odsto. Povećanja verovatno neće biti pošteđen ni doprinos za penzijsko osiguranje.

Predviđa se rast do 22,3 odsto do 2035. godine. PKV u budućnosti očekuje poreze veće od 50 posto. To bi značilo veliko smanjenje neto zarade, piše Fenix.magazin.

foto: AP

Upozorenje

Ovakav razvoj događaja je zabrinjavajući, zbog čega direktor PKV-a Florian Reuter upozorava političare.

Umesto da ljude opterećujemo “sve većim porezima za sastav koji je vrlo nestabilan, bilo bi bolje pustiti ih da ulažu u održivo, generacijski primereno i pouzdano osiguranje”, kazao je Reuter.

Sadašnji put bi ili naterao ljude da emigriraju ili bi ih motivisao da rade na crno. Za sada je to samo predviđanje, jer još niko ne zna kako će se buduća vlada nositi s ovim problemom.

Ali, povećanje poreza poslednjih godina ne može se ignorisati. Brojke govore same za sebe, navode nemački mediji.

BiznisKurir/Fenix-magazin