Uprkos rastu cena polovnih vozila, interesovanje kupaca nije oslabilo, a zabeležena je jedna od najdinamičnijih godina u poslednjem periodu, pokazuje godišnja analiza sajta Polovni automobili.

Naime, prodaja polovanjaka iz uvoza prošle godine je, u odnosu na 2024. godinu, bila veća za gotovo devet odsto, a prosečne cene bile su više oko pet odsto. Rast prodaje nastavak je oporavka započetog 2024. godini, ali je i jasan signal da se tržište polovnjaka u Srbiji stabilizovalo i ušlo u fazu snažnijeg rasta.

Podaci pokazuju da je tokom 2025. godine u Srbiji prvi put registrovano 144.175 polovnih automobila iz uvoza, dok je godinu dana ranije registrovano 132.340 vozila. Prošle godine u Srbiji je najviše polovnjaka iz uvoza kupljeno u opštini Novi Sad - 8.912. To je prvi put da je Novi Sad po broju registrovanih polovnih automobila pretekao Novi Beograd i to za čak više od 3.000 vozila.

Foto: Shutterstock

Cene polovnjaka u Srbiji i prošle godini su rasle. Tako su prosečne cene svih putničkih vozila oglašenih na sajtu Polovni automobili starosti do 20 godina (kategorija koja je najtraženija) porasle za nešto više od pet odsto u odnosu na 2024. godinu. Po rečima menadžera za odnose s javnošću sajta Polovni automobili Petra Veličkovića, ovaj podatak ne predstavlja iznenađenje već potvrđuje da se tržište polovnjaka prilično stabilizovalo.

- Pre samo nekoliko godina rast cena polovnjaka na godišnjem nivou prelazio je 16 odsto - kaže Veličković.

- Zanimljivo je i to da su u prvih pet meseci prošle godine prosečne cene oglašenih polovnjaka bile u blagom padu, ali je od maja ponovo došlo do rasta, što ukazuje na nešto veću potražnju u drugoj polovini 2025. godine.

Raste prodaja vozila na hibridni pogon I na tržištu novim automobila primetan je znatan rast prodaje. Naime, tokom 2025. godine prvi put je registrovano 31.897 novih automobila, što je rast od skoro 14 odsto, a i dalje raste prodaja vozila na hibridni pogon, koji su ozbiljno premašili dizelaše.

On ističe i da se navike kupaca polovnih automobila u Srbiji gotovo uopšte nisu promenile jer su najprodavaniji brendovi i dalje evropski proizvođači - Folksvagen, Audi, Pežo, Opel i BMW. Zanimljiv je podatak i to da je lista pet najprodavanijih modela ista kao i u 2024. godini. Na prvom mestu je folksvagen golf, a potom slede polo, pasat, audi A4 i opel astra.

Kupci polovnjaka i dalje najčešće kupuju vozila s dizel agregatima jer je udeo dizelaša u ukupnoj prodaji polovnjaka iz uvoza 59 odsto. Benzinaca je 33 odsto, hibridnoh vozila nešto više od četiri odsto od ukupne prodaje, a interesovanje za električne polovnjake i dalje jako malo. Primetno je i da raste interesovanje za polovnjake s benzinskim motorima jer je prodaja porasla za oko četiri odsto u odnosu na 2024.

