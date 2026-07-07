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Mnogi vozači u Srbiji imaju ukorenjenu naviku da saobraćajnu dozvolu čuvaju u kaseti automobila, ispod štitnika za sunce ili u pregradi vrata. Ova praksa deluje izuzetno praktično, posebno u porodicama ili firmama gde više različitih osoba koristi isto vozilo, jer se na taj način eliminiše rizik da neko zaboravi dokument pre nego što sedne za volan. Međutim, ova naizgled bezazlena i praktična navika zapravo predstavlja jednu od najopasnijih grešaka koju vlasnik vozila može da napravi.

Kasko ovo ne prašta

Najveći i najdirektniji finansijski rizik ostavljanja saobraćajne dozvole u vozilu odnosi se na kasko osiguranje. Mnogi vozači plaćaju skupe polise kako bi mirno spavali u slučaju krađe, ne znajući za jednu od najvažnijih klauzula u ugovoru. Ukoliko vam automobil bude ukraden, osiguravajuća kuća će od vas zahtevati da ispunite rigorozne uslove kako bi vam isplatila procenjenu štetu.

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Jedan od apsolutnih i nezaobilaznih uslova u svim ugovorima o kasko osiguranju u Srbiji jeste da oštećeni vlasnik mora osiguravaču da preda sve originalne ključeve i originalnu saobraćajnu dozvolu. Ukoliko prijavite krađu, a pritom se utvrdi da je saobraćajna dozvola ostala u ukradenom vozilu, osiguravajuća kuća ima puno pravno pokriće da u potpunosti odbije vaš odštetni zahtev zbog nesavesnog ponašanja. U tom scenariju, vlasnik ostaje i bez automobila i bez novca za koji je mislio da mu je garantovan polisom.

Olakšavate lopovu

Pored ogromnog problema sa osiguranjem, ostavljanjem saobraćajne dozvole u kabini vi zapravo direktno olakšavate posao kradljivcima automobila. Kada lopov ukrade vozilo u kojem se nalaze originalni papiri, njegove mogućnosti za dalju zloupotrebu se drastično uvećavaju. Sa originalnom saobraćajnom dozvolom, kradljivac mnogo lakše i sa znatno manje sumnje može da preveze automobil preko državne granice, prodajući ga na crnom tržištu u inostranstvu.

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Takođe, ukoliko ga policijska patrola rutinski zaustavi neposredno nakon krađe, pre nego što je stvarni vlasnik uopšte primetio da automobila nema i prijavio nestanak, lopov će bez problema pokazati važeću saobraćajnu dozvolu i najverovatnije nastaviti put, jer policija u tom trenutku neće imati osnov za sumnju da je vozilo otuđeno.

Zloupotreba podataka

Ne treba zanemariti ni aspekt zaštite ličnih podataka, koji je u današnje vreme izuzetno važan. Čipovana saobraćajna dozvola u Srbiji sadrži vaše precizne lične podatke, uključujući jedinstveni matični broj građanina (JMBG) i tačnu adresu prebivališta. Ostavljanjem ovog dokumenta na izvolte, čak i u slučaju običnog obijanja vozila bez krađe samog automobila, rizikujete ozbiljnu zloupotrebu identiteta ukoliko dokument dospe u pogrešne ruke.

Saobraćajna dozvola nije sastavni deo automobila, već lični dokument koji potvrđuje vaše pravo da tim vozilom upravljate i da ga posedujete. Njeno mesto je isključivo u vašem novčaniku, pored vozačke dozvole i lične karte. Svaki izlazak iz automobila mora podrazumevati i nošenje ovih dokumenata sa sobom, jer je to jedini pouzdan način da zaštitite svoju imovinu, svoje lične podatke i svoja prava u slučaju najgoreg mogućeg scenarija.