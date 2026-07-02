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Letnje vrućine često pretvore automobil u pravu pokretnu rernu. Ulazak u vozilo koje je satima stajalo na direktnom suncu jedno je od najneprijatnijih iskustava svakog vozača. Volan je prevruć za držanje, sedišta peku, a vazduh unutar kabine je toliko gust i pregrejan da je teško disati. U takvim trenucima, prva reakcija većine vozača je ista: paljenje automobila, okretanje klime „do daske” i otvaranje svih prozora na nekoliko sekundi. Međutim, uprkos modernim i jakim klima-uređajima, često prođe i po desetak minuta pre nego što u automobilu postane prijatno.

Ono što većina vozača ne zna jeste da u svakom modernom automobilu postoji jedno specifično dugme koje može da podesi klimu da hladi dvostruko brže, dok istovremeno smanjuje potrošnju goriva i čuva sistem od preopterećenja. Ipak, statistike pokazuju da je ogroman broj vozača ignoriše ili je koristi potpuno pogrešno.

Tajna je u kruženju vazduha: Upoznajte dugme za recirkulaciju

Ta magična tipka na vašoj kontrolnoj tabli najčešće nosi simbol automobila sa zakrivljenom strelicom unutar njega. U tehničkom rečniku, ovo je dugme za recirkulaciju vazduha.

Da bismo razumeli zašto je ona ključ za ekspresno hlađenje, moramo razumeti kako klima-uređaj u automobilu uopšte funkcioniše. Kada je ova opcija isključena, klima-uređaj konstantno uvlači vreo, spoljašnji vazduh, pokušava da ga naglo ohladi kroz sistem i takvog ga uduvava u kabinu. To je ogroman napor za kompresor klime. Kada pritisnete ovo dugme zadajete automobilu da zatvori spoljne ventile. Umesto uvoženja novog vrelog vazduha spolja, sistem počinje da koristi vazduh koji se već nalazi u kabini i konstantno ga ponovo okreće kroz rashladni sistem.

Ako je vazduh u kabini nakon par minuta vožnje spušten na 25 stepeni klimi je daleko lakše da taj isti vazduh dodatno ohladi na prijatnih 20, nego da konstantno uzima spoljašnji vazduh od 35 stepeni i bori se sa njim ispočetka.

Zašto recirkulaža štedi vaše gorivo i novac?

Klima-uređaj u automobilu ne radi na "besplatnu” struju, njega pokreće motor automobila preko kaiša koji pokreće kompresor. Što jače i duže klima mora da radi da bi ohladila vazduh, to je opterećenje na motor veće, a samim tim raste i potrošnja goriva. Kod manjih gradskih automobila sa slabijim motorima, rad klime pod punim opterećenjem može povećati potrošnju goriva i do 10-15 odsto.

Uključivanjem recirkulaže vazduha rasterećujete kompresor, smanjujete potrošnju goriva, produžavate vek trajanja klime. Pored brzine hlađenja i uštede, ovaj trik ima još jednu vitalnu ulogu koju mnogi zaboravljaju - ona deluje kao štit. Kada vozite kroz tunel, stojite u saobraćajnom špicu iza starog kamiona koji ispušta crni dim, ili prolazite pored gradilišta i poljoprivrednih oranica, aktivacijom recirkulacije trenutno blokirate ulazak izduvnih gasova, neprijatnih mirisa, prašine, polena i drugih alergena u unutrašnjost automobila. Vazduh koji udišete prolazi isključivo kroz unutrašnji filter kabine izolujući vas od spoljnih zagađenja.