Slušaj vest

Leto, visoke temperature i nesnosna vrućina sa sobom donose brojne izazove, a posebno onaj trenutak kada treba da uđete u automobil koji je satima stajao na suncu. Upravo zbog toga je na internetu i društvenim mrežama apsolutni hit postala takozvana "japanska metoda rashlađivanja" automobila.

Pored ovog modernog i neverovatno korisnog trika za vozače, Japanci vekovima unazad koriste izuzetno efikasne, prirodne metode za rashlađivanje samog tela i životnog prostora.

Japanski trik za brzo rashlađivanje automobila

Kada auto stoji na suncu, temperatura u kabini veoma brzo može dostići i preko 60 stepeni Celzijusa. Većina vozača instinktivno pali motor i uključuje klimu na najjače, što troši gorivo, opterećuje kompresor i zahteva vreme. Međutim, japanski stručnjaci su popularizovali jednostavan trik koji spušta temperaturu u kabini za oko 10 stepeni u svega desetak sekundi, i to bez paljenja automobila.

Foto: Vinicius Bacarin / Alamy / Profimedia

Kako se primenjuje?

Spustite prozor na suvozačevim vratima do samog kraja, a svi ostali prozori na autu moraju ostati zatvoreni.

Zatim izađite iz vozila i stanite pored vozačevih vrata.

Otvorite i zatvorite vozačeva vrata 5 do 6 puta zaredom, koristeći umerenu snagu, nema potrebe da zalupljujete vrata iz sve snage.

Zašto ovo deluje?

Fizika iza ovog trika je briljantno jednostavna. Brzim otvaranjem i zatvaranjem vozačevih vrata vi ih zapravo koristite kao veliku pumpu ili lepezu. Time stvarate potisak i razliku u pritisku, što bukvalno izbacuje nagomilani, vreli vazduh napolje kroz otvoreni suvozačev prozor, dok se istovremeno svežiji, spoljni vazduh usisava u kabinu.