Odluka dolazi uprkos padu dobiti nakon oporezivanja od 44 odsto u protekloj godini, što je rezultiralo dobiti od 6,9 milijardi evra, prenosi Nemačka novinska agencija.

Premija će biti isplaćena u maju, u skladu sa kolektivnim ugovorom, piše Fenixmagazin.

Pregovori i kompromis

"U teškom vremenu restrukturiranja i neizvesnosti, sve kolege rade na uspešnoj budućnosti Volkswagena sa mnogo stručnosti, strasti i timskog duha“, izjavio je izvršni direktor Thomas Schäfer.

Predsednica radničkog veća Daniela Cavallo istakla je važnost posvećenosti zaposlenih: "Neverovatna posvećenost svih zaposlenih doprinosi dobrim rezultatima Volkswagena, a time i cele grupe.

Stoga je logično da svi zaposleni osete korist.“

Premija uprkos krizi

Izvori bliski radničkim većima otkrivaju da su pregovori o visini premije bili napeti — radnici su očekivali 1.500 evra, dok je uprava prvobitno nudila samo 500. Nakon nekoliko rundi pregovora postignut je kompromisni iznos od 1.250 evra.

Odluka o isplati premije pokazuje kako Volkswagen nastoji da zadrži motivaciju i lojalnost zaposlenih uprkos izazovnom poslovnom okruženju. I dok kompanija prolazi kroz restrukturiranje i suočava se sa neizvesnošću na tržištu, zaposleni će barem delimično osetiti finansijsku korist svog rada.