duh obeležili su današnje druženje na Adi Ciganliji, gde su juniorske vicešampionke Evrope, uz podršku Addiko banke, ugostile predstavnike medija i influensere. Gosti su imali priliku da upoznaju mladu posadu, zavire u njihov sportski svet i sami se oprobaju u veslačkim izazovima.

Nakon probne vožnje u skul čamcu i trke na ergometrima na deonici od 200 metara, razgovor sa četvercem doneo je i pogled iza kulisa, pa su gosti iz prve ruke čuli kako izgledaju njihovi treninzi, šta je potrebno za dobar rezultat i koliko su poverenje i usklađenost važni kada se vesla kao tim.

„U veslanju, kao i u biznisu, nema prečice do rezultata. Svaki zaveslaj je važan, a dobar rezultat dolazi kao posledica rada, discipline i poverenja u tim. Upravo zato u ovim mladim sportistkinjama prepoznajemo vrednosti koje su nam bliske i u Addiko banci. Ponosni smo što možemo da budemo njihov partner na putu ka novim sportskim uspesima i verujemo da je ovo tek jedna od mnogih važnih stanica na tom putu“, rekao je dr Srđan Kondić, predsednik Izvršnog odbora Addiko Bank Srbija.

Mlada posada iza sebe već ima izuzetno uspešnu godinu – od srebra na Evropskom prvenstvu za juniore u Brandenburgu u maju, do medalja u svim disciplinama u kojima je nastupila na nedavno održanoj Balkanijadi. Posebno se izdvojilo srebro u četvercu, još jedan rezultat koji potvrđuje kvalitet i kontinuitet njihovog rada.