Slušaj vest

- Završena je montaža drugog rotornog bagera za površinski kop „Radlјevo“, u toku su provere sistema i očekujemo da 15. oktobra bude spreman za transport na svoju radnu lokaciju. To će biti još jedna značajna rudarska mašina u nizu koja će doprineti daljem unapređenju razvoja kolubarskih kopova i dodatnoj sigurnosti proizvodnje uglja - rekao je Dušan Živković, generalni direktor „Elektroprivrede Srbije“, tokom obilaska montažnog placa na Tamnavi.

Kako je istkao Živković, ključno je da se ispoštuje zadati rok, a neophodno je da izvođači i podizvođači radova „Kolubari“ blagovremeno isporuče deo dokumentacije, kako bi se stvorili uslovi za nesmetan transport.

Foto: Aleksandar Rašin

- Važno je i da se formira posada za taj bager i da obezbedimo iskusnije rukovaoce bagerom, jer je to nova i impozantna rudarska mašina, velike vrednosti. U najskorije vreme, odmah po izboru posade, treba da počne i obuka za rad na tom bageru – naglasio je Živković.

Nakon obilaska placa na Tamnavi, na montažnom placu u Baroševcu, predstavnici EPS-a, RB „Kolubara“ i Ministarstva rudarstva i energetike prisustvovali su pripremama za kretanje u transport samohodnog transportera/odlagača (bandvagena) kapaciteta 4800 m³/h za Prvi BTO sistem Polja „E“.

Montaža ovog bandvagena počela je u avgustu prošle godine i deo je paketa nabavke i montaže nove rudarske opreme za kop Polje „E“, sa ciljem povećanja proizvodnje otkrivke i uglja na ovom kopu.

Foto: Aleksandar Rašin

Predstavnici resornog ministarstva istakli su da se nabavka nove opreme u „Kolubari“ odvija prema planu, što je veoma značajno sa aspekta proizvodnje uglja i radiće se na tome i u narednom periodu.

Nova oprema je veoma značajna za sigurnost i razvoj proizvodnje uglja u EPS-u i „Kolubari“ i svaka mašina je veoma važna. Bandvagen koji je završen imaće veliku ulogu u radu Polja „E“, jer može da radi kao spona između bagera i transportera, ali može da radi i kao odlagač. Prema planu, u početku će biti povezan na postojeću opremu, a po završetku montaže novih BTO sistema za Polje „E“, biće njihov deo.

Iz Ministarstva rudarstva i energetike naglašavaju da su izazovi u proizvodnji uglja u okviru RB „Kolubara“ sa početka godine u potpunosti prevaziđeni, da je značajno povećan obim proizvodnje i time dostignut planirani rezultat.