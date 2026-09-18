VELIKA STVAR ZA NAS Pavkov: Srbija sledeće godine domaćin u Odboru za reviziju sprovođenja Konvencije UN o borbi protiv ddezertifikacije i degradacije zemljišta
Ministarka zaštite životne sredine u tehničkom mandatu Sara Pavkov izjavila je danas da će Srbija sledeće godine biti domaćin Odbora za reviziju sprovođenja Konvencije UN o borbi protiv dezertifikacije i degradacije zemljišta.
Pavkov, koja na Žabljaku u Crnoj Gori učestvuje na Trećem ministarskom sastanku o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan, istakla je da je ovo fantastična vest.
Beograd domaćin 197 država
Beograd će, kako je naglasila, ugostiti predstavnike 197 država članica Konvencije, svetske lidere i stručnjake iz oblasti sistema predikcije.
- 2027. godina biće godina velikih svetskih događaja, bićemo domaćini međunarodne izložbe Ekspo, Svetskog dana zaštite životne sredine i ove važne Konvencije. Uz podršku Aleksandra Vučića nastavljamo da jačamo međunarodnu poziciju Srbije kao pouzdanog partnera i dobrog domaćina - poručila je Pavkov na Instagramu.
- Spremni smo da ugostimo svet i zajedno gradimo održivu budućnost - naglasila je ona.
Kurir/Blic