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Ministarka zaštite životne sredine u tehničkom mandatu Sara Pavkov izjavila je danas da će Srbija sledeće godine biti domaćin Odbora za reviziju sprovođenja Konvencije UN o borbi protiv dezertifikacije i degradacije zemljišta.

Pavkov, koja na Žabljaku u Crnoj Gori učestvuje na Trećem ministarskom sastanku o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan, istakla je da je ovo fantastična vest.

01:09
Sara Pavkov Izvor: Kurir

Beograd domaćin 197 država

Beograd će, kako je naglasila, ugostiti predstavnike 197 država članica Konvencije, svetske lidere i stručnjake iz oblasti sistema predikcije.

- 2027. godina biće godina velikih svetskih događaja, bićemo domaćini međunarodne izložbe Ekspo, Svetskog dana zaštite životne sredine i ove važne Konvencije. Uz podršku Aleksandra Vučića nastavljamo da jačamo međunarodnu poziciju Srbije kao pouzdanog partnera i dobrog domaćina - poručila je Pavkov na Instagramu.

- Spremni smo da ugostimo svet i zajedno gradimo održivu budućnost - naglasila je ona.

Kurir/Blic

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