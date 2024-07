SEZONCI U NEMAČKOJ MOGU DA ZARADE I DO 20 € NA SAT: Ne mare i da daju više, samo da namame radnike - Evo kakve uslove nude za njih

Već dugo je slučaj da radna snaga fali u skoro celoj Evropi. Nemačka je posebno pogođena ovim problemom, jer u ovoj zemlji nedostatak radne snage prisutan je u gotovo svakom sektoru.

Nemačka je u poslednje vreme uvela brojne olakšice kada je reč o dolasku radnika iz drugih zemalja. Procedura za dolazak stranih radnika sada je dosta lakša i jednostavnija.

Nedavno je uvedena karta šansi, a uskoro se sprema i manji porez za strance. Postoji i mogućnost da studenti odu na sezonski rad u ovu zemlju. Njihove satnice nisu male, najniža je 12 evra, dok najviša iznosi oko 20 evra.

"Study in Germany" objavio je podatke o uslovima, a tu je i detaljan spisak poslova i tačna cifra koliko može da se zaradi po satu.

foto: Shutterstock

Neki od osnovnih uslova za prijavu na rad u Nemačkoj su: da ste upisani na akreditovani fakultet. Sezonski posao odvijaće se za vreme semestra tokom pauze na vašem univerzitetu. Ono što je bitna informacija jeste da se radi najviše 90 dana u roku od 12 meseci. Uslov je i da niste stariji od 35 godina.

Prosečne plate za poslove koje obavljaju međunarodni studenti: Građevinski radnik: 12 evra

Usluge dostave: 12 evra

Konobar u restoranu: 13 evra

Domaćin restorana: 13 evra

Pomoćnik kuvara: 13 evra

Pranje sudova: 13 evra

Čistač (čuvanje): 14 evra

Čuvanje dece: 14 evra

Radnik u fabrici: 15 evra

Prodavac (prodavnice prehrambenih proizvoda, prodavnice odeće, itd.): 15 evra

Nastava engleskog: 16 evra

Farma useva: 18 evra

Radnik u vinariji: 20 evra

Karta šansi

Od 1. juna Nemačka je odobrila dolazak duplo više radnika sa Zapadnog Balkana u odnosu na prethodne godine. Novina u nemačkom zakonu je uvođenje karti šansi koje funkcionišu tako što se radnicima dodeljuju bodovi po različitim kriterijumima, kao što su znanje jezika, radno iskustvo, starost.

Prema ovom pravilu, radnici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Albanije mogu znatno lakše da odu na neodređeno vreme u Nemačku, i to do 50.000 njih godišnje, što je duplo više nego do sada, navedeno je na sajtu Ministarstva.

foto: Shutterstock

Nova pravila, poznata kao "karta šansi" za traženje posla u Nemačkoj, važe za one sa najmanje dve godine stručne obuke ili univerzitetskom diplomom priznatom u zemlji u kojoj je kvalifikacija stečena.

Takođe je potrebno poznavanje nemačkog ili engleskog jezika.

Kada se karta odobri, podnosilac zahteva može da uđe u Nemačku i traži posao do godinu dana, što znači da više ne mora da podnosi ugovor sa nemačkom kompanijom pre nego što mu bude dozvoljeno da uđe u Nemačku da radi.

Manji porez za strance

Nemačka vlada namerava da smanji poreze za strance koji rade u deficitarnim zanimanjima u toj zemlji. Tome se protive mnogi političari, bez obzira na partijsku pripadnost.

Poreske olakšice za kompanije, beneficije za najduži radni vek starijih zaposlenih, mere za smanjenje birokratije, samo su neke od stavki koje nemačka vlada namerava da iskoristi za jačanje nemačke privrede.

BiznisKurir/Blic