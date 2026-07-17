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Na društvenim mrežama objavljeno je da je Sijarto Peter (Szijjártó Péter) podneo ostavku na poslanički mandat, navodeći da je prihvatio ponudu za međunarodnu funkciju u kompaniji BYD.

Kako je naveo u objavi, razlog za povlačenje iz parlamenta jeste, kako kaže, izuzetno značajna ponuda jedne od vodećih kompanija svetske privrede.

Prelazi u jednog od najvećih proizvođača električnih vozila

U objavi se ističe da je BYD jedna od najvećih uspešnih priča automobilske industrije u poslednjih dvadeset godina, kao i vodeći svetski proizvođač vozila na novu energiju.

Od danas će, prema sopstvenim navodima, Sijarto će obavljati funkciju rukovodioca zaduženog za spoljne odnose kompanije i razvoj novih poslovnih oblasti u okviru grupacije BYD.