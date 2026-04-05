Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa mađarskim ministrom spoljnih poslova Peterom Sijartom.

Šef mađarske diplomatije, kako je navela, zahvalio je na efikasnom i brzom delovanju vojno-policijskih organa Srbije, koji su sprečili ugrožavanje kritične gasne infrastrukture, veoma važne za energetsku bezbednost i Srbije i Mađarske.

"Razgovarali smo i o snabdevenosti naših tržišta naftnim derivatima i naftom, kao i o merama koje preduzimo da održimo pouzdano i stabilno snabdevanje", navela je Đedović Handanović.

Neophodno je, dodala je, da se što pre završi naftovod Srbija-Mađarska, koji će obezbediti alternativni pravac snabdevanja i mogućnost da ne zavisimo samo od jednog pravca za dopremu sirove nafte.

"Dogovorili smo se da se sa obe strane efikasnije sprovode svi neophodni koraci kako bi ovaj infrastrukturni projekat što pre bio završen", rekla je ministarka.

Đedović Handanović je rekla da je svet suočen sa nezapamćenom energetskom krizom zbog rata u Iranu.