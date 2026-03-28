Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanovićgašenjem svetla u svom stanu priključila se akciji Sat za planetu, koja se obeležava svake poslednje subote u martu.

- Sat za planetu svake poslednje subote u martu podseća nas da odgovornost prema energiji i prirodi počinje od svakog od nas - napisala je Đedović Handanović na svom Instagram nalogu.

Ona je naglasila da male promene u navikama danas, znače sigurniju i održiviju budućnost sutra.

- Čuvajmo energiju , svako od nas može da doprinese barem malo. Gasimo svetlo da bismo osvetlili ono što je zaista važno - rekla je ministarka.

Sat za planetu Zemlju obeležava se gašenjem svetala na jedan sat s ciljem zaštite životne sredine, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Ova akcija je počela 2007. godine u Sidneju kao mala, lokalna, a prerasla je u najveću svetsku volontersku akciju u kojoj učestvuje više od 190 zemalja sveta.