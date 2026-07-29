Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Avion Er Srbije registarske oznake YU ASF privremeno je povučen iz saobraćaja zbog oštećenja nastalog tokom pružanja usluga zemaljskog opsluživanja na Aerodromu Nikola Tesla Beograd, saopštila je nacionalna avio-kompanija.

Incident se dogodio 28. jula 2026. godine, kada je servisna oprema eksternog operatera zemaljskog opsluživanja došla u kontakt sa avionom Er Srbije. Oprema je u tom trenutku korišćena za pružanje usluga drugoj avio-kompaniji.

Avion van saobraćaja približno tri meseca

Zbog obima potrebnih radova i sprovođenja svih propisanih tehničkih procedura, avion YU ASF neće biti u saobraćaju približno tri meseca.

- Bezbednost putnika i posade apsolutni je prioritet Er Srbije - navodi se u saopštenju kompanije.

Privremeno povlačenje aviona iz flote moglo bi tokom letnje sezone da utiče na operacije nacionalnog avio prevoznika.

Kako je saopšteno, posledice mogu da uključuju izmene reda letenja, zamenu tipa aviona na pojedinim linijama i druga operativna prilagođavanja.