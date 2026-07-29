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Video objavljen na Jutjub kanalu "Clever Hacks" privukao je pažnju vozača nizom saveta, ali se jedan posebno izdvojio i izazvao lavinu komentara, beli peškir vezan za spoljašnji retrovizor automobila. Prema navodima iz videa, ovo je opštepoznat signal da je vozilo u kvaru i da je vozač otišao da potraži pomoć. Svrha ovog znaka je da obavesti druge vozače i policiju da automobil nije napušten, čime bi se sprečilo da ga služba za odvoz vozila ukloni.

Iako ideja deluje praktično, reakcije gledalaca bile su veoma podeljene. "Vozim godinama i nikada nisam čuo za to. Kako je to onda poznat signal?", zapitao se jedan korisnik. Drugi su bili još kritičniji. "Petnaest godina sam radio kao vozač vučne službe u Los Anđelesu i nikada nisam čuo za ovo", napisao je jedan gledalac, dok je treći upozorio na moguću negativnu stranu: "Ovo takođe govori lopovu da može slobodno da uzme sve što pronađe u automobilu."

Uprkos skepticizmu, signal belom tkaninom nije potpuno izmišljen. U nekim delovima sveta ovaj znak je prepoznat i čak se navodi u zvaničnim vozačkim priručnicima, kao što je slučaj u Severnoj Karolini. Tamo se vozačima savetuje da zavežu belu tkaninu za ručku vrata ili antenu kako bi pokazali da su u nevolji.

Ipak, pošto ovaj znak nije univerzalno prihvaćen i poznat, njegovo korišćenje može biti beskorisno ili, kako upozoravaju kritičari, čak rizično.