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Jedna rasprava između turista i lokalnog stanovništva ponovo je skrenula pažnju na jedno od najneobičnijih kupališta u Evropi. Reč je o gradskoj plaži u Trstu na kojoj se muškarci i žene već više od 120 godina kupaju na odvojenim delovima, što je ponovo otvorilo pitanje gde se završava tradicija, a gde počinju savremena shvatanja ravnopravnosti.

Kupalište kakvo se retko viđa u Evropi

Za razliku od većine plaža koje su poznate po prirodnim lepotama ili sadržajima, gradsko kupalište Alla Lanterna, koje stanovnici Trsta gotovo bez izuzetka nazivaju Pedočin, poznato je po neobičnom pravilu koje se zadržalo još od njegovog otvaranja 1903. godine.

Njegova najveća posebnost jeste kameni zid koji razdvaja deo namenjen muškarcima od dela rezervisanog za žene. Ova podela opstala je više od jednog veka i predstavlja retkost ne samo u Italiji, već i u čitavoj Evropi.

Običaj koji je preživeo promene vremena

Početkom 20. veka odvojena kupališta bila su uobičajena u brojnim evropskim gradovima. Muškarci i žene tada su se kupali odvojeno, u skladu sa tadašnjim društvenim pravilima i shvatanjima privatnosti.

Vremenom je takva praksa gotovo svuda nestala, ali je u Trstu ostala sačuvana do danas. Zanimljivo je da kameni zid ne ide celom dužinom kupališta, već se završava u plićaku, pa u dubljem delu mora muškarci i žene mogu nesmetano da plivaju, razgovaraju i provode vreme zajedno.

Mesto koje za lokalno stanovništvo ima posebnu vrednost

Za građane Trsta Pedočin nije samo kupalište, već deo njihovog identiteta i svakodnevice. Mnogi su upravo ovde naučili da plivaju, provodili detinjstvo i leta sa porodicom, a danas istu tradiciju nastavljaju sa svojom decom i unucima.

Zbog toga brojni stanovnici smatraju da zid ne predstavlja simbol razdvajanja, već važan deo istorije grada. Ističu i da odvojeni prostori ženama pružaju veću privatnost, kao i mogućnost da vreme na plaži provedu bez nelagodnosti ili neželjene pažnje.

Rasprava koja je ponovo pokrenula staro pitanje

O ovom kupalištu poslednjih dana ponovo se govori nakon što je turistkinja iz Milana ušla u deo namenjen muškarcima. Kada su je prisutni zamolili da pređe u ženski deo, usledila je burna rasprava, a pravilo koje postoji više od jednog veka nazvala je zastarelim i diskriminatornim.

Ovaj događaj ponovo je otvorio dilemu da li ovakvu praksu treba posmatrati kao deo lokalnog nasleđa ili kao pravilo koje više nema mesto u savremenom društvu.