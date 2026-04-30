Projekat iz Niša "City and Me“ omogućava građanima u više gradova Srbije da kroz jednu aplikaciju prijavljuju probleme, komuniciraju sa gradskim službama i dobijaju nagrade za fizičku aktivnost, uz sve veći broj korisnika i prijavljenih slučajeva u praksi.

Šta ona predstavlja i kako funkcioniše, za "Redakciju", otkrio je Branko Krsmanović - direktor i osnivač Kompanije.

- City&Me je mali projekat iz Niša koji je nastao pre godinu dana i danas je prisutan u šest gradova u Srbiji: Nišu, Kragujevcu, Kruševcu, Novom Sadu, Beogradu i Leskovcu. Aplikacija omogućava građanima dvosmernu komunikaciju sa svojim gradom - da prijave probleme nadležnim institucijama, daju mišljenje o gradskim temama i budu informisani o lokalnim servisnim informacijama. Najzanimljiviji deo je to što aplikacija nagrađuje aktivne korisnike na mesečnom nivou - rekao je Krsmanović.

Branko Krsmanović - direktor i osnivač Kompanije Foto: Kurir Televizija

Aplikacija koja nagrađuje aktivnost i olakšava prijavu problema

Dodao je da je u prethodnih godinu dana prijavljeno više od 2.000 problema, od kojih je na oko 80 odsto odgovoreno od strane institucija, a oko 30 odsto je već rešeno. To pokazuje da aplikacija uspešno omogućava direktnu i praktičnu komunikaciju između građana i gradskih službi.

- Kada korisnik pređe određenu fizičku aktivnost, na primer više od 100 kilometara pešačenja ili vožnje bicikla, u aplikaciji dobija token. Taj token može da se iskoristi za različite pogodnosti na lokalnom nivou - od karata za bioskop i pozorište, do popusta kod partnera, pa čak i za sadnju stabla u lokalnom parku koje može nositi ime korisnika. Aplikacija je potpuno besplatna i dostupna na svim platformama. U kratkom roku smo dobili više od 52.000 korisnika. Građani preko nje jednostavno prijavljuju probleme, dok javne institucije svakodnevno dobijaju konkretne prijave - fotografiju, opis i lokaciju - direktno na mejl nadležnih službi ili inspektora, što olakšava reakciju i rešavanje problema.

