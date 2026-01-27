Slušaj vest

U opštini na obali Dunava, koja se sve više pozicionira kao značajna turistička destinacija u Srbiji i regionu, u narednom periodu planirana su obimna kapitalna ulaganja. Jedan od ključnih projekata odnosi se na rekonstrukciju i proširenje marine u Kladovu.

Planirani zahvat obuhvata parcele u priobalnom pojasu Dunava, u neposrednoj blizini tvrđave Fetislam, na ukupnoj površini od oko 20.000 kvadratnih metara. Projekat predviđa obnovu postojeće marine, kao i njenu prostornu i funkcionalnu dogradnju.

- Prema urbanističkom rešenju, marina je zamišljena kao prostor koji povezuje vodni saobraćaj i turističke sadržaje sa zelenim i parkirnim površinama u zaleđu tvrđave Fetislam, čime se uspostavlja jasna veza između kulturno-istorijskog nasleđa i savremene nautičke infrastrukture - navodi se u dokumentaciji u koju je agencija RINA imala uvid.

Projektom je planirano formiranje akvatorije i kopnenog dela marine, kao i izgradnja dve prizemne linearne zgrade. Između ova dva objekta predviđen je otvoreni parterni prostor, odnosno trg.

Oba objekta projektovana su sa prohodnim zelenim krovovima koji omogućavaju neposrednu pešačku povezanost sa parkovskim površinama u zaleđu i tvrđavom Fetislam.

- Sa zelenih krovova planirani su vidikovci i amfiteatarski prostori sa kojih se pružaju pogledi ka Dunavu i bedemima tvrđave - navodi se u projektu.

Cilj ovog projekta je da marina u Kladovu postane savremeni nautički i turistički centar, ali i prostor koji afirmiše i čuva kulturno-istorijsko nasleđe same lokacije.

Opštinska uprava Kladovo raspisala je Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta rekonstrukcije i dogradnje marine, a dokumentacija će biti dostupna javnosti do 23. januara.