Put od 32 kilometra dobija novo lice: Država ulaže više od 2,26 milijarde dinara
Javno preduzeće Putevi Srbije raspisalo je međunarodni otvoreni tender za izvođenje radova na teškom održavanju, odnosno unapređenju državnog puta IB reda 22, na deonici Ušće-Raška (Kosovska Mitrovica), u ukupnoj dužini od 32,3 kilometra.
Procena vrednosti radova iznosi 2,26 milijardi dinara bez PDV-a, a planirani rok za izvođenje je 22 meseca. Tender je objavljen u okviru sistema TED (Tenders Electronic Daily), zvaničnog glasila Evropske unije za javne nabavke.
Kako je navedeno u dokumentaciji, projekat se realizuje u okviru Programa rehabilitacije puteva, koji se finansira sredstvima Evropske investicione banke (EIB) i Republike Srbije. Ugovor će se sprovoditi po FIDIC uslovima, a postupak nabavke u skladu sa pravilima EIB-a.
Predmet tendera obuhvata širok spektar radova, među kojima su: pripremni radovi i uklanjanje postojećih kolovoznih slojeva, zemljani radovi i unapređenje donjeg stroja puta, izgradnja i sanacija sistema odvodnjavanja, rekonstrukcija kolovozne konstrukcije (noseći i habajući slojevi), sanacija i rekonstrukcija mostova, propusta i potpornih zidova, postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme i radovi na elektroenergetskim i telekomunikacionim instalacijama.
Radovi će se izvoditi pod saobraćajem, uz obavezu obezbeđivanja bezbednih uslova kako za učesnike u saobraćaju, tako i za izvođače.
Rok za dostavljanje ponuda je 3. mart.
Biznis Kurir/eKapija