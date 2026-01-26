Slušaj vest

Javno preduzeće Putevi Srbije raspisalo je međunarodni otvoreni tender za izvođenje radova na teškom održavanju, odnosno unapređenju državnog puta IB reda 22, na deonici Ušće-Raška (Kosovska Mitrovica), u ukupnoj dužini od 32,3 kilometra.

Procena vrednosti radova iznosi 2,26 milijardi dinara bez PDV-a, a planirani rok za izvođenje je 22 meseca. Tender je objavljen u okviru sistema TED (Tenders Electronic Daily), zvaničnog glasila Evropske unije za javne nabavke.

Kako je navedeno u dokumentaciji, projekat se realizuje u okviru Programa rehabilitacije puteva, koji se finansira sredstvima Evropske investicione banke (EIB) i Republike Srbije. Ugovor će se sprovoditi po FIDIC uslovima, a postupak nabavke u skladu sa pravilima EIB-a.

Foto: Kurir/A.Mlakar

Predmet tendera obuhvata širok spektar radova, među kojima su: pripremni radovi i uklanjanje postojećih kolovoznih slojeva, zemljani radovi i unapređenje donjeg stroja puta, izgradnja i sanacija sistema odvodnjavanja, rekonstrukcija kolovozne konstrukcije (noseći i habajući slojevi), sanacija i rekonstrukcija mostova, propusta i potpornih zidova, postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme i radovi na elektroenergetskim i telekomunikacionim instalacijama.

Radovi će se izvoditi pod saobraćajem, uz obavezu obezbeđivanja bezbednih uslova kako za učesnike u saobraćaju, tako i za izvođače.

Rok za dostavljanje ponuda je 3. mart.