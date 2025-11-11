Slušaj vest

Tu je i Trajanova tabla, vidljiva samo sa reke, što ovom kraju daje poseban šarm i dodatno privlači turiste. Hidroelektrana Đerdap je važna ne samo u energetskom smislu, već i kao turistička atrakcija, jer povezuje dve države i svake godine privlači veliki broj posetilaca.

Zato i ne treba da čudi što srpska Đenova, kako još nazivaju ovu opštinu postaje sve popularnija među domaćim ali i stranim gostima.

- Kladovo je poslednjih godina jako prepoznato na turističkoj mapi Srbije i regiona. Turizam je počeo da raste od trenutka kada je lokalna samouprava prepoznala značaj istorijskih i prirodnih potencijala koje ovaj kraj poseduje. Ulaganja u tvrđavu Fetislam, koja je sada potpuno renovirana, kao i proglašenje Blederije za spomenik prirode druge kategorije, doprineli su tome da Kladovo postane prepoznatljivo turističko odredište, kaže za RINU Aleksandra Vasiljević direktorka Turističke organizacije Kladovo.

Nizvodno Dunavom nalazi se tvrđava Fetislam, poslednja tvrđava iz tog perioda na Dunavu. Nakon što je predsednik Republike Srbije lično otvorio obnovljeni kompleks, postala je jedna od glavnih atrakcija i za domaće i za strane turiste. U blizini se nalaze i ostaci Trajanovog mosta, kao i Trajanov stub kod sela Kostol, jedinstven spomenik rimskog doba.

Broj kategorizovanih objekata u Kladovu i okolini iz godine u godinu raste i sada prelazi 130. Pored dva hotela na obali Dunava, veliki broj turista smešta se u domaćinstva, apartmane i kuće za odmor.

- Kladovo obiluje netaknutom prirodom, atrakcijama u okviru Đerdapskog nacionalnog parka, kanjonima, pećinama i vidikovcima, pa nudi kompletan doživljaj prirodnog i kulturnog turizma. Broj noćenja stalno raste, do septembra 2025. godine zabeleženo je više od 80.000 noćenja, od čega je 60% domaćih, a 40% stranih turista. Godišnje se u Kladovu organizuje više od 30 manifestacija, od etno i muzičkih do dečjih programa, što je značajno povećanje u odnosu na ranije godine, ističe Vasiljević.

Cene smeštaja u srpskoj Đenovi variraju od 500 dinara po noćenju, pa do 20 evra, zavisno od kategorije i lokacije. Domaćini su fleksibilni i često nude povoljnije cene za duži boravak ili grupe. Hoteli imaju viši nivo usluge, uključujući obroke i wellness sadržaje.

- Poseban doprinos razvoju turizma dali su rečni kruzeri koji saobraćaju Dunavom od Nemačke do Crnog mora. Kladovo je uspelo da postane jedno od njihovih stajališta. Ti kruzeri najčešće dovode turiste iz Evrope, pretežno penzionere i bicikliste, koji obilaze grad i uživaju u domaćim proizvodima koje predstavljaju lokalni proizvođači, kaže direktorka Turističke organizacije u Kladovu.

Trajanova tabla je jedinstven spomenik iz rimskog perioda, iz vremena cara Trajana. Nalazi se u Đerdapskoj klisuri i vidljiva je samo sa reke. Tabla svedoči o probijanju Trajanovog puta kroz klisuru i njegovom pohodu na Dačane. Kada je građena hidroelektrana, kako bi se izbeglo potapanje, tabla je iz originalne stene isklesana i podignuta 21 metar više.

U Muzeju Kladova čuvaju se brojni arheološki nalazi iz rimskog i turskog perioda, uključujući ostatke utvrđenja Diana. Ti predmeti svedoče o bogatoj istoriji ovog kraja.

Što se tiče Dunava, Đerdapska klisura predstavlja najuži, najširi i najdublji deo rečnog toka na određenim tačkama. Najpopularniji sadržaj za turiste je krstarenje Đerdapskom klisurom, tokom kojeg se mogu videti Mali i Veliki kazan i Trajanova tabla.

- Hidroelektrana Đerdap ima dve prevodnice, jednu na srpskoj i jednu na rumunskoj strani. Brodovi se najavljuju, ulaze u prevodnicu, nivo vode se podiže i izjednačava sa gornjim tokom, a zatim nastavljaju plovidbu. U situacijama kada jedna prevodnica nije u funkciji zbog revitalizacije, koristi se druga, otkriva Vasiljević na koji način funkcioniše popularna lokacija.

Nema dileme, da je opština Kladovo konačno počela da koristi svoje turističke potencijale, uz dobru promociju i ključna ulaganja uskoro bi srpska Đenova moga biti jedno od najpopularnijih mesta, ne samo u Srbiji, većč i u regionu.