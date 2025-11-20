Slušaj vest

Šolja, delo italijanskog umetnika Maurizia Cattelana, teška oko 101 kilogram potpuno je funkcionalna, a početna cena temeljila se na vrednosti zlata tog dana, koja je iznosila oko 10 miliona dolara.

Cattelan (65) je 2016. godine napravio dve verzije zlatnog WC-a, obe nazvane „Amerika“. Jedna je bila izložena u Muzeju Guggenheim u Njujorku, pre nego što je 2019. ukradena iz palate Blenheim u Engleskoj, rodnog mesta Winstona Churchilla, gde je bila na pozajmici.

Druga verzija prodata je 2017. privatnom kolekcionaru, za koga američki mediji navode da je milijarder Steve Cohen, vlasnik bejzbol tima New York Mets, koji ju je sada ponudio na aukciji.

Foto: Printscreen/Youtube

Umetnički fenomen koji izaziva pažnju

Aukcija „Amerike“ izazvala je veliko interesovanje i pažljivo iščekivanje. Pre prodaje, WC šolja je bila izložena u kupatilu novog sedišta Sotheby’sa, ali posetioci je, iz bezbednosnih razloga, nisu mogli koristiti.

Maurizio Cattelan, samouki umetnik iz Padove, poznat je po neobičnim konceptualnim delima. Prošle godine njegova banana zalepjena na zid, pod nazivom „Comedian“, prodata je u Njujorku za 6,2 miliona dolara, a kupac, kripto-milijarder Justin Sun, javno ju je pojeo.