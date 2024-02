OVO NEMA NIGDE! WC U KUHINJI, STAN U STROGOM CENTRU Andrea u šoku od prizora, pitala stanodavca "ZAŠTO?", njegov odgovor je SLEDIO

Ukoliko ste nekada bili u potrazi za stanom znate kroz kakvu agoniju ste morali da prođete dok niste našli svoja idealna "četiri zida". Sajtovi za nekretnine su krcati raznim stanovima koji, na prvi pogled, izgledaju pristojno, a onda kada dođete da pogledate prostor, shvatite da lokacija stana nije tačna, isto kao i kvadratura, i da nije baš sve tako kao što je prikazano na fotografijama.

I da, sigurno ste se nagledali raznih stvari i ljudi dok ste tražili stan, i da ste u jednom trenutku mislili da ga nikada nećete pronaći, ali ako devojka po imenu Andrea (23) nije odustala posle šoka koji je doživela u centru Užica, onda nećete ni vi.

Kako priča Andrea, pre dve godine je došla u Užice kako bi studirala, te je odvojila mesec dana da pronađe stan. Prema njenim rečima, videla je svašta - od crvenih zidova koje krase ikone, do stanodavaca koji joj brane da dovodi dečka, pa sve do flaša u kojima se čuva beli luk, ali jedan stan joj već dve godine ne izlazi iz glave.

"Posle brojnih stanova koje sam videla, vratila sam se kući, jer sam mislila da nikada neću pronaći stan. Ljudi u Užicu izdaju svašta, čak i ono što ne biste mogli ni da sanjate", započinje svoju priču Andrea.

Ona naglašava da je provodila sate i dane gledajući sajtove i "Fejsbuk" stranice kako bi našla stan, te je jedan dan pomislila da je naišla na idealan.

"Stan u strogom centru Užica. Pomislila sam da je to-to. Na sajtu su bile samo fotografije dnevnog borakva koji je izgledao pristojno, pa se uopšte nisam pitala šta je sa kupatilom i toaletom. Čula sam se s gazdom i dogovorili smo termin kada treba da dođem da pogledam stan. Baš kao i na slikama, dnevna soba je bila veoma lepa, a onda se moj san pretvorio u pakao", nastavlja Andrea (23).

Kako kaže, upitala je stanodavca da li može da joj pokaže kupatilo i kuhinju ni ne slutivši šta će da ugleda.

"Ušli smo u prostoriju i trebalo mi je nekoliko sekundi da shvatim šta to vidim. Kuhinja i kupatilo su jedna prostorija. Obična drvena daska deli mašinu za pranje veša i WC šolju, a iza leđa je kada. Zaprepašćena sam pitala stanodavca da li je neko živeo u ovom stanu, na šta je on odogovorio da su do pre dve nedelje tu živele dve devojke. Stajala sam i dalje u šoku i pitala ga zbog čega su WC i kuhinja jedna prostorija, a ona je kao iz topa odgovorio: "Pa ovako mi je praktičnije". Samo sam se zahvalila, okrenula i pobegla glavom bez obzira. I dan-danas me prođe jeza kada pričam o tom stanu", zaključila je Andrea.

