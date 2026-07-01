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Upravo sa takvom dilemom obratila se čitateljka iz Trstenika, koja je želela da sazna da li može da ostvari pravo na porodičnu penziju nakon što je njen suprug nestao pre više od tri godine.

"Muž mi je nestao pre više od tri godine"

U rubrici "Glas osiguranika" objavljeno je pitanje čitateljke koja se nalazi u specifičnoj životnoj situaciji.

"Moj muž je nestao pre više od tri godine. Pre toga je bio zaposlen i imao je oko 35 godina radnog staža. Ja sam u radnom odnosu, ali pošto imam 57 godina, preuzela bih porodičnu penziju od muža ako je to moguće. Molim za odgovor", navela je ona.

Šta kaže Fond PIO?

Iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje pojašnjavaju da važeći propisi ne ostavljaju prostor za ostvarivanje ovog prava samo na osnovu činjenice da je neko nestao.

Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, pravo na porodičnu penziju može se ostvariti isključivo nakon smrti osiguranika ili korisnika penzije.

To znači da Fond PIO ne može da pokrene postupak za priznavanje prava na porodičnu penziju bez odgovarajuće dokumentacije.

Bez izvoda iz matične knjige umrlih nema postupka

Kako navode iz Fonda PIO, neophodno je dostaviti dokaz o smrti, odnosno izvod iz matične knjige umrlih.

Sama izjava člana porodice da je osoba nestala, bez obzira na to koliko je vremena prošlo od nestanka, nije dovoljna da bi se pokrenuo postupak za ostvarivanje prava na porodičnu penziju.

To znači da se pravo na porodičnu penziju ne može priznati sve dok ne postoji zakonom propisan dokaz o smrti, odnosno dok se ne okončaju odgovarajući postupci pred nadležnim organima u skladu sa važećim propisima.