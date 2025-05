- Mi očekujemo da će Evropski savet za plaćanje potvrditi tu odluku - ipak, neće tog dana proces biti pokrenut. Crna Gora - koja je dobila saglasnost u decembru prošle godine - ovih dana je dobila obaveštenje da će 5. oktobra biti u tom sistemu - kaže on.

Što se Srbije tiče, ističe Ljubić, bićemo spremni mnogo brže nego što smo to ranije bili.

SEPA na usluzi srpskoj privredi

- Srbiji je Unija najveće tržište, te u ovom trenutku bez tržišta EU mi ni nemamo ekonomiju. Takođe, vidimo da i stope rasta u EU nisu na nekom zavidnom nivou, tako da svi zajedno očekujemo neki rast - smatra on.

Prema analizi Svetske banke troškovi bezgotovinskih transakcija za mala, mikro i srednja preduzeća između zemalja regiona su šest puta veći u odnosu na njihove pandane unutar EU . Smatra se da ukoliko se digitalizuju plaćanja za 10 odsto na nivou regiona, to će dovesti do snižavanja sive ekonomije za oko dva procentna poena.

SEPA bi, takođe, trebalo da dovede do snižavanja troškova doznaka i smatra se, ako se snize za oko tri odsto, da će to dovesti do ušteda od pola milijarda evra na nivou regiona Zapadnog Balkana. Inače, troškovi doznaka trenutno iznose 6,71 odsto ukupne transakcije.