Visoke temperature, promena klime i znatan broj meseci bez padavina ubrzali su sazrevanje ratarskih useva, a procene pokazuju da je rod kukuruza manji od 20 do oko 50 odsto u zavisnosti od regiona u zemlji, dok njegova cena, kako kažu poljoprivrednici, nije dovoljna da bi se pokrila ulaganja.

Poljoprivrednici sa severa navode da je prinos manji za 50 odsto od očekivanog.

- Što se tiče kukuruza, nije značajno bolja situacija, bolja je nego prošle godine. S obzirom na to da je cena kukuruza bila od 22 do 24 dinara, mi sa našim prinosom nismo uspeli da pokrijemo naše troškove ulaganja. U minusu smo sve što smo uložili, nećemo imati nikakvu zaradu od kukuruza - kaže Miroslav Matković, predsednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Subotice.

Srbija dugo važi za značajnog izvoznika kukuruza sa ciframa i do 3 miliona tona godišnje, pa se postavlja pitanje hoće li ga posle sušne godine biti za tu namenu.

- Što se tiče izvoza, verovatno će biti, ali zavisi od potreba domaćeg tržišta. Videćemo i kakve će biti međunarodne cene. Ako bude okruženje u jeftinim, onda nema smisla da se izvozi, pošto smo imali zaražen kukuruz aflatoksidom. Izvoznici to gledaju, tako da puno faktora igra ulogu - kaže Matković.

Ratari su u problemu i sa stanjem uljane repice koja je zasejana u većem obimu, ali se i tu očekuje poništavanje gotovo polovine roda.

- S obzirom da uljana repica nije uspela, sad je pitanje šta će se sejati na proleće, da li će se pojačavati suncokret, sirak ili će opet biti kukuruz, pa će se opet čekati i gledati u nebo da li će da biti kiše - zaključio je.

