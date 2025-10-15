Slušaj vest

Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas, 15. oktobra, i završiće se 15. aprila, a funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja u okviru završnih priprema sprovedene su od 1. do 9. oktobra.

Svi toplotni izvori Beogradskih elektrana, kako su saopštili, odnosno, 15 toplana i 16 kotlarnica od jutros isporučuju toplotnu energiju, a potrošači kvarove mogu da prijave isključivo pozivom na broj telefona Servisnog centra grada Beograda 11-0-11.

Prema podacima Beogradskih elektrana, grejni dan traje od 6 do 22 časa, a nedeljom i praznicima od sedam do 22 časa, ali pri niskim spoljašnjim temperaturama i duže.

Snabdevanje toplotnom energijom se ne prekida u noći između 31. decembra i 1. januara, kao ni između 6. i 7. januara i 13. i 14. januara, osim u slučaju izuzetno povoljne spoljašnje temperature vazduha kojom se obezbeđuje održavanje propisanih temperatura.

Prekid isporuke se obavlja kada temperature spoljašnjeg vazduha više od 15 stepeni Celzijusa traju duže od dva sata, a ponovna isporuka toplotne energije započinje kada je temperatura spoljašnjeg vazduha 12 stepeni Celzijusa ili niža.