Niskobudžetna avio-kompanija Eurowings, koja posluje u okviru nemačke Lufthansa grupe, ukinula je posle samo jedne sezone avio-liniju između Diseldorfa i Ljubljane, piše slovenački Delo, pozivajući se na Ex-Yu Aviation News.

Na zvaničnom sajtu kompanije Ljubljana se više ne pojavljuje u pretrazi letova, što znači da linija više nije dostupna putnicima.

Eurowings je planirao da povezuje Ljubljanu s Berlinom i Diseldorfom, a letovi prema slovenačkoj prestonici pokrenuti su u aprilu ove godine. Međutim, kompanija ne planira da obnovi liniju ni tokom 2026. godine, a Ljubljana je već uklonjena iz sistema za rezervacije.

Prema navodima portala, Eurowings je bio među prevoznicima koji su dobili sredstva u okviru slovenačkog državnog programa subvencija za privlačenje novih avio-kompanija. Ipak, pošto nije ispunio uslove propisane konkursom, kompanija neće dobiti nikakvu isplatu.

Za ovo leto bilo je predviđeno i uvođenje letova između Berlina i Ljubljane, ali ta linija nikada nije zaživela, a karte nisu ni puštene u prodaju. Eurowings je ranije najavio da bi letovi iz Berlina mogli da se uvedu kasnije – ako se pokaže da linija s Diseldorfom ima dobre rezultate, što se očigledno nije dogodilo.

U okviru konkursa za poboljšanje avio-povezanosti, slovenačko Ministarstvo za infrastrukturu subvencioniše 50 odsto aerodromskih taksi na međunarodnim aerodromima Brnik, Maribor i Portorož za avio-kompanije koje otvore nove linije.

Do sada su sredstva dodeljena za nove linije prema Luksemburgu, Rigi, Madridu, Kopenhagenu, Diseldorfu i Gran Kanariji, dok deveti konkurs traje do 25. oktobra.

Iako podaci za čitavu sezonu još nisu objavljeni, prema Ex-Yu Aviation Newsu, Eurowings je između aprila i juna na liniji Diseldorf–Ljubljana prevezao 6.701 putnika, uz prosečnu popunjenost kabine od 61,6 odsto.