U okviru Minibond inicijative Intesa Sanpaolo grupe, Banca Intesa je u svojstvu agenta i jedinog investitora uspešno podržala emisiju obveznica kompanije Bexexpress, jednog od vodećih pružalaca kurirskih i logističkih usluga u zemlji i regionu. Transakcija, u indeksiranom iznosu od 1,17 milijardi dinara, ima za cilj finansiranje projekata koji doprinose smanjenju emisije ugljen-dioksida i unapređenju energetske efikasnosti kompanije.

Sredstva prikupljena emisijom biće usmerena na zamenu i proširenje voznog parka električnim vozilima, na izgradnju kapaciteta za proizvodnju električne energije putem solarnih panela i baterijskih sistema za potrebe kompanije, kao i razvoj alternativnih modela isporuke, pre svega širenje mreže automatizovanih paketomata i centara za dostavu. Ovim strateškim ulaganjem kompanija Bexepress unapređuje energetsku efikasnost i konkurentnost svojih usluga uz veću dostupnost građanima širom Srbije.

Transakcija je označena kao zelena u skladu sa principima i kriterijumima održivog poslovanja Intesa Sanpaolo grupe, čime se potvrđuje njena strateška posvećenost podršci projektima koji doprinose ekološkoj tranziciji Srbije.

„Ponosni smo što i na ovaj način možemo da podržimo kompanije koje aktivno ulažu u zelenu tranziciju i inovativna rešenja. Ova transakcija pokazuje da održivost i profitabilnost mogu ići ruku pod ruku, uz konkretne prednosti za društvo i životnu sredinu“, izjavio je Darko Popović, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa, i dodao da realizacija ove emisije obveznica predstavlja još jedan korak u okviru strategije banke usmerene na doprinos održivom razvoju privrede Srbije.

U skladu sa karakteristikama mini bond proizvoda, obveznice imaju rok dospeća od sedam godina, uključujući grejs period od dve godine, a Banca Intesa će ih otkupiti u potpunosti i bez čvrstih kolaterala. Ovaj inovativni vid finansiranja malih i srednjih preduzeća ima za cilj podršku razvoju kompanija koje imaju potvrđen tržišni uspeh, stabilan finansijski položaj i nisku finansijsku zaduženost.

„Kroz emisiju obveznica u saradnji sa Banca Intesa obezbedili smo sredstva za realizaciju važnih investicija u skladu sa našom strategijom zelene transformacije poslovanja. Naša vizija je jasna — gradimo logistiku budućnosti koja je energetski efikasnija, brža, digitalizovana. Veoma nam je važno poverenje i podrška banke koja razume naš biznis model i veruje u našu dugoročnu strategiju, a to je razvoj održivog transporta i uvođenje inovativnih tehnologija koje će doprineti čistijoj i efikasnijoj budućnosti za našu zemlju, ali i region, sa težnjom da stvorimo ekološki osvešćenu zajednicu“, izjavio je Slobodan Krsmanović, vlasnik kompanije Bexexpress.

Od kako je pre četiri meseca u svoju ponudu uvela mini obveznice, Banca Intesa je sprovela četiri emisije u ukupnom iznosu od 3,3 milijarde dinara. Ovaj alternativni instrument finansiranja omogućava malim i srednjim preduzećima da diversifikuju izvore kapitala i obezbede dugoročna sredstva za razvoj poslovanja kroz unapređenje proizvodnje i prodaje, internacionalizaciju poslovanja, kao i akvizicije, doprinoseći izgradnji stabilnije i konkurentnije privrede.

