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Dok se srpski vozači sve više okreću polovnim automobilima iz inostranstva, stručnjaci upozoravaju da takva vozila često nose skrivene nedostatke. Pošto države međusobno ne razmenjuju podatke o vozilima, a određeni zapisi o oštećenjima nikada nisu digitalizovani, uvezeni automobil na novom tržištu praktično počinje sa potpuno čistom istorijom.

Prema podacima kompanije carVertical, na pojedinim tržištima udeo oštećenih automobila iz uvoza može biti skoro tri puta veći u odnosu na vozila koja su korišćena na domaćem tržištu. Istraživanje koje je sprovela kompanija pokazuje da 92,2% kupaca automobila smatra da su prodavci u obavezi da otkriju prethodna oštećenja na vozilu. Nažalost, ne igraju svi prodavci po pravilima.

Niska cena je varka

Od svih automobila koje su korisnici carVerticala proverili u Srbiji između januara 2025. i marta 2026. godine, 44,8% uvezenih vozila imalo je zabeleženu istoriju oštećenja - u poređenju sa 34,8% automobila koji su kupljeni i voženi u zemlji. To znači da je kod uvezenih automobila verovatnoća da imaju zabeležena oštećenja otprilike 1,3 puta veća nego kod vozila sa domaćeg tržišta.

Ovo saznanje potvrđuje nedavno istraživanje carVerticala o prevarama sa kilometražom, koje je takođe otkrilo da je kod uvezenih vozila verovatnoća vraćanja kilometar-sata dva do pet puta veća nego kod lokalnih automobila. To dokazuje da je ovaj povećani rizik konstantan problem u prekograničnim transakcijama.

Takođe, carVertical je sproveo istraživanje među 14.000 vozača širom Evrope, koje je otkrilo da je kupcima čista istorija vozila važnija od niske cene. Podaci pokazuju da bi se 75,6% kupaca odlučilo za automobil bez zabeleženih oštećenja, dok je tek za 9,6% ispitanika cena primarni faktor pri kupovini. Ovo na savršen način oslikava odsustvo poverenja u trenutni sistem, kao i to čemu kupci zapravo daju prednost.

„Svaka zemlja ima različite zakone o zaštiti podataka. Kada ne postoji jedinstven sistem koji bi osigurao da istorija uvezenog automobila bude dostupna svim vozačima, kvalitet polovnih vozila opada. Kada se automobil uvozi u drugu zemlju, njegova istorija često počinje iz početka – nedostaci se skrivaju, a kilometraža menja“, kaže Matas Buzelis, stručnjak za tržište automobila u carVerticalu.

Preko 75% proverenih vozila u Srbiji potiče iz uvoza

Oko tri četvrtine svih automobila (75,8%) koje je carVertical proveravao u Srbiji došlo je iz inostranstva, što je značajan udeo, veći nego na većini evropskih tržišta. Velika zavisnost od uvezenih vozila ukazuje na to da je rizik od kupovine oštećenog automobila u zemlji prilično visok.

Automobili oštećeni u inostranstvu često se popravljaju pomoću jeftinih, neoriginalnih delova. Vozilo koje je pretrpelo strukturna oštećenja može biti i nebezbedno za vožnju. Privučeni besprekornom spoljašnošću i niskom cenom, kupci često preskaču detaljnu proveru istorije vozila da bi tek kasnije otkrili da su prevareni.

"Automobili uvezeni iz inostranstva uvek predstavljaju rizičniju kupovinu. Pojedinci i firme koji se bave preprodajom često kupuju vozila iz udesa, popravljaju ih što je jeftinije moguće, a zatim dalje prodaju. Stopa oštećenja kod uvezenih vozila je takva da rizik od kupovine neispravnog automobila nikako nije zanemarljiv“, objašnjava Buzelis.

Prema rečima automobilskih stručnjaka, oštećenja srednjeg nivoa - obično do 15.000 evra - često su najproblematičnija. Ovi slučajevi se često dešavaju, mogu se popraviti po visokim standardima i stoga ih je mnogo lakše prikriti. Za auto-placeve i procenitelje to ih čini posebno teškim za otkrivanje i preciznu procenu.

"U Nemačkoj, na primer, mnogi ekonomski totalni gubici nastaju iz komercijalnih, a ne tehničkih razloga. Zbog visokih troškova rada, vozila se često klasifikuju kao neekonomična za popravku u zemlji, iako bi popravke bile tehnički izvodljive. Kao rezultat toga, takva vozila se često izvoze u zemlje sa nižim troškovima rada, tamo popravljaju i kasnije prodaju na tržištima poput Srbije“, objašnjava stručnjak Sascha Paaß, prodavac automobila i veštak za procenu štete i vrednosti u ekspertskoj kancelariji "Florian Mengert“.

Vozači beže od vozila koja su učestvovala u teškoj saobraćajki

Odsustvo jedinstvenog registra podataka o vozilima u EU stvara sivu zonu. Vozači nemaju način da saznaju za vraćenu kilometražu, prethodne udese ili promene vlasništva nad automobilima za koje su zainteresovani. Ovi podaci ostaju zaključani u nacionalnim bazama podataka, što direktno ide na štetu kupaca polovnih automobila širom kontinenta.

Podaci iz carVertical istraživanja pokazuju da 60,7% vozača ne bi kupilo automobil koji je učestvovao u ozbiljnoj nesreći, čak i ako on izgleda besprekorno. S druge strane, 63,9% ispitanika izjavilo je da bi bili spremni da plate više za automobil za koji sa sigurnošću znaju da nikada nije bio havarisan. Ovo pokazuje da većina vozača razume rizike kupovine prethodno oštećenog vozila i da nisu skloni da ih zanemare.

Iako vozači često zanemaruju manja kozmetička oštećenja, čak 86,7% ispitanika izjavilo je da im je ozbiljnost prethodnih havarija izuzetno važna.

"Ironija je u tome što, iako potrošači zahtevaju veću transparentnost, trenutno tumačenje GDPR-a stvara prepreke kompanijama koje pokušavaju da je obezbede. Nejasne definicije "legitimnog interesa“ primoravaju kompanije na skupi pravni lavirint od države do države kako bi dokazale da je njihova obrada podataka zakonita. Slobodniji pristup depersonalizovanim tehničkim podacima o vozilima u Evropi uklonio bi ove prepreke, podstakao inovacije i pružio potrošačima zaštitu koju jasno traže“, objašnjava Buzelis.

Metodologija

Istraživanjem su obuhvaćeni izveštaji o vozilima koje su kupili korisnici kompanije carVertical u periodu od januara 2025. do marta 2026. godine.

Pored toga, članak se zasniva na podacima iz istraživanja koje je carVertical sproveo tokom februara i marta 2026. godine, a u kojem je učestvovalo 14.000 ispitanika iz 22 zemlje. Budući da obuhvata isključivo korisnike carVertical usluga, uzorak istraživanja odražava stavove pojedinaca koji su u procesu aktivne kupovine automobila.