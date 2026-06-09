Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da su pregovori o promeni vlasništva NIS-a kompleksni i da svako brani svoje interese i navela da je najvažnije da ruski većinski vlasnik dogovori kupoprodajni sporazum sa mađarskim MOL koji će odobriti američka administracija.

Đedović Handanović je rekla da je ostalo malo vremena za završetak pregovora i ukazala da se poklapa rok za rešavanje pitanja vlasništva NIS-a sa istekom operativne licence koja je produžena do 16.juna.

Poklapanje rokova, veći rizik

- Poklapanje rokova je svakako veći rizik, ako tako mogu da kažem, jer i operativna licenca ističe 16. juna. S druge strane, kratak je rok da se završe pregovori. Ostaje da vidimo. Najvažnije je da ruski većinski vlasnik dogovori kupoprodajni sporazum sa mađarskom kompanijom. I to je ono što američka administracija treba da odobri - rekla je Đedović Handanović za TV Pink.

Dodala je da se očekuje da pregovori idu u dobrom smeru naglasivši da su ti pregovori uvek veoma kompleksni, da su sve teme bitne i da svako brani svoje interese.

Ministarka ističe da je za Srbiju koja, kako je rekla, ničim nije izazvala uvođenje sankcija NIS-u, najvažnije da se nađe dugoročno rešenje.

Bez posledica 18 meseci

- Da nemamo više taj sivi oblak nad glavom koji smo uspešno prebrodili jer, uz sve poteškoće u prethodnih 18 meseci, naši građani nisu osetili nikakve posledice - navela je Đedović Handanović.

Navela je da je Srbija od početka otvorena i transparentna i da se paralelno pregovara sa MOL-om o ugovoru između budućih akcionara NIS-a.

Dodala je da su ti razgovori konstruktivni i da napreduju.

- Mi smo veliki broj otvorenih pitanja zatvorili, čak smo oko nekih kompleksnih pitanja našli zajednički jezik. Ali, ponavljam, najvažnije je da se većinski vlasnik i MOL dogovore. Srbija neće biti kamen spoticanja u toj transakciji. Mi ćemo naći kompromis sa mađarskom kompanijom, ali ćemo sve uraditi da zaštitimo naše interese i našu poziciju što smo do sada uspešno radili - rekla je ministarka.

Istakla je da je u veoma složenoj geopolitičkoj situaciji za Srbiju najvažnije da ima energetsku sigurnost i stabilnost i da Rafinerija u Pančevu nastavi da radi.

Najbolje da je NIS naš

- Najbolje bi bilo da je NIS naš, a jeste bio naš i nije bio u lakoj situaciji 2008. godine, mislim da je taj paket mogao bolje da se ispregovara tada, pre svega sa aspekta interesa države, ali ne možemo da promenimo ono što se desilo 2008.godine - kazala je ministarka.

Govoreći o nedavnim sastancima sa predstavnicima Gasproma i Gasprom njefta u Sankt Peterburgu, Đedović Handanović je rekla da su ti razgovori bili otvoreni, konstruktivni i sadržajni i da se u tim razgovorima "oseća poverenje".

- Mi imamo izazova, imamo otvorenih pitanja, ali smo dugogodišnji partneri i oseća se poverenje. Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji. Ostali smo veoma principijalni, iako poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine. Ali, svako gleda svoj interes. To je u geopolitici tako, kao i u životu. Mi smo NIS prodali, odnosno neko pre nas, i sada pričamo kako Rusi treba da se ponašaju. Trebalo je možda da razmišljamo kako mi da se ponašamo, ali to je što je - rekla je Đedović Handanović.

Naglasila je da je najvažnije da nema nestašica i da situacija bude stabilna da se zaštiti energetska sigurnost Srbije.

Ministarka je kazala da je u razgovorima sa čelnicima ruskih kompanija naglasila da pitanje snabdevanja gasom i NIS ne moraju da budu povezani i da Srbija ničim nije doprinela da se uvedu sancije, već da su to učinile SAD iz geopolitičkih razloga.

- Naši građani ne smeju zbog toga da trpe i pate, a to nije ni u interesu Rusije. Građani mogu da budu mirni da će država naći rešenje. Mi smo, iako 18 meseci pod pritiskom, zaštitili državu, a građani ništa nisu osetili - rekla je Đedović Handanović.

Srbija uspešnija od Evrope

Ukazala je da je sukob na Bliskom istoku stvorio dodatni problem i da je pritisak na energente i cene, ali da se Srbija uspešno bori sa tim za razliku od Evrope koja, kako je rekla, ne uspeva da pronađe svoje mesto i da zaštiti zaista interes svojih građana.

- Prebrzo se odrekla jeftinih, povoljnih, dostupnih ruskih energenata. Zamenila je jednu zavisnost drugom. Prebacila se na američki gas koji je skuplji. Nekada razumna politika kao da ne može da dopre na videlo. Ali, ono što mi želimo i što radimo je da branimo interese naše zemlje. To nije nimalo lako - istakla je ministarka.

Dodala je da Srbija sa SAD ima strateški sporazum o saradnji u energetici, da sa Ruskom Federacijom ima višedecenijsku saradnju u energetici, ali i sa novim partnerima poput Azerbejdžana i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

- Zahvaljujući izuzetnim odnosima koje predsednik Aleksandar Vučić ima sa liderima tih zemalja, uspevamo da pronađemo naše mesto, a pre svega da zaštitimo naše građane - zaključila je Đedović Handanović.

Javni poziv SAD za Đerdap 3

Na pitanje zbog čega je objavljen javni poziv američkim kompanijama za iskazivanje interesa za učešće u izgradnji reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, ministarka je istakla da Srbija i SAD od marta 2025. godine imaju strateško partnerstvo u oblasti energetike.

- To je jedini sporazum o strateškoj saradnji koji Srbija i SAD imaju u nekom sektoru i u okviru tog sporazuma je Radna grupa, koju čine predstavnici Vlade Srbije, pripremila poziv američkim kompanijama da iskažu interesovanje za učešće u izboru partnera u projektu. Postoje jasne procedure kako se može realizovati ovaj projekat koji je od strateškog značaja za regionalnu energetsku bezbednost. Decenijama se govorilo o reverzibilnoj hidroelektrani Đerdap 3 koja bi bila veliko skladište električne energije. U narednim fazama doneće se odluka o kapacitetu, od 1.200 do 2.400 MW. Moramo da tražimo nove izvore energije u eri električne energije u kojoj već sada živimo - rekla je Đedović Handanović.

Dodala je da se Srbija nalazi u prvoj fazi nuklearnog programa u okviru koje će biti potrebno još minimum godinu dana za donošenje odluke o odabiru tehnologije.

- To su odluke koje imaju posledice za narednih 40 ili 50 godina, ne mogu da se doneti brzo, preko noći, i zahtevaju dugoročno planiranje - rekla je ona.