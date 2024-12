Cene su slične kao lane. U gotovo svim većim trgovinskim lancima sveža riba je na popustu, pa tako kilogram šarana košta od 490 do 530 dinara, dok se u ribarnicama širom Srbije prodaje uglavnom od 650 do 800, ali ide i do 900 dinara. Šnicle od ove ribe su premašile cene junećeg buta, za kilogram treba izdvojiti 1.500 dinara. Ribari kažu da je ponuda domaćeg šarana odlična i da će ga biti dovoljno da zadovolji potrebe potrošača.