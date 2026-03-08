Slušaj vest

"Već danima sprovodimo nasumične testove nad vozačima za koje se sumnja da su sipali više goriva nego što je dozvoljeno u komšiluku", rekla je portparolka nemačke carinske uprave Liza Poeršman listu "Maerkische Allgemeine Zeitung".

Najviše kontrola se sprovodi u saveznoj pokrajini Brandenburg koja se graniči sa Poljskom. U pograničnim gradovima s poljske strane je gorivo i do 60 centi po litri povoljnije nego u Nemačkoj.

U pograničnom Frankfurtu na Odri su benzinske pumpe, kako javlja agencija Dpa, prazne dok se preko granice u Slubicama dugo čeka na red na benzinskim pumpama.

Dodatan porez

Pritom je osim punog rezervoara u automobilu dozvoljen maksimalno jedan eksterni kanister sa najviše 20 litara. Za količine iznad dozvoljenih se plaća porez od 90 centi po litru za benzin i 70 centi za dizel. Carina nije navela od koliko osoba je naplatila dodatni porez zbog nedozvoljenih količina goriva.

Zbog razlike u porezu, gorivo je trenutno znatno povoljnije u susednoj Poljskoj i Češkoj ali i Austriji i Luksemburgu. Cene goriva su u Nemačkoj od napada Izraela i SAD-a na Iran porasle i do 30 centi po litri.

Prosečna cena dizela je u subotu iznosila 2,10 evra. a supera 2 evra. Udruženja vlasnika benzinskih pumpi svedoče o sve češćim verbalnim napadima na prodavce na pumpama.

Nemački kancelar Friedrich Merz je načelno odbacio mešanje politike u kretanje cena goriva ali je, nakon razgovora sa predstavnicima poslovnih udruženja u Minhenu, rekao kako vlada trenutno "prati kretanja na tržištu" te da će nakon konačne procene odučiti o eventualnim merama.

"Najbolje bi bilo kada bi rat u Iranu prestao odmah, tada bi se i cene normalizovale", rekao je Merz.

Kurir Biznis/B92

