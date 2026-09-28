Slušaj vest

Da li su deterdženti, omekšivači i druga sredstva za čišćenje koje kupujemo u zemljama na Balkanu isti kao proizvodi koji se prodaju u Italiji, Nemačkoj ili Austriji? To je pitanje koje se među potrošačima pojavljuje već godinama, a deo njih upravo zbog toga kućne potrepštine kupuje preko granice ili traži prodavnice koje direktno uvoze proizvode namenjene drugim evropskim tržištima.

O ovoj temi nedavno se razgovaralo i u jednoj Facebook grupi, gde su članice razmenjivale iskustva o deterdžentima i drugim proizvodima kupljenim u Italiji.

Jedna od članica, Ružica, preporučila je riječku drogeriju koja, kako navodi, prodaje proizvode namenjene italijanskom tržištu.

"Ovo u objavi je akcijska cena iz Italije, inače je viša. Ja ih kupujem u Drogeriji-Parfumeriji Pupa jer imaju sve originalne proizvode iz Italije, a ne one za balkansko tržište“, napisala je Ružica.

"Kod nas su cene previsoke“

Još jedna članica grupe preporučila je istu prodavnicu.

"Najbolji su ako vam je daleko do Italije jer su kod nas cene stvarno previsoke. Od srca preporučujem Drogeriju-Parfumeriju Pupa u Rijeci. Imaju Coccolino deterdžente iz Italije, Maxi za 54 pranja za 10,20 evra. Definitivno se isplati, a imaju i dostavu. Uz Coccolino imaju sav italijanski asortiman, prava mala drogerija sa italijanskim asortimanom“, navela je ona.

Da li zaista postoji razlika između proizvoda?

Priča o takozvanom "dvostrukom kvalitetu“ proizvoda nije samo urbana legenda. Ovim pitanjem institucije Evropske unije bave se godinama, a pojedina istraživanja pokazala su da proizvodi istog brenda i veoma sličnog ili identičnog izgleda ponekad mogu imati različit sastav u zavisnosti od tržišta za koje su namenjeni.

Pre nekoliko godina, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) predstavila je rezultate analize kvaliteta naizgled istih proizvoda u Hrvatskoj i Nemačkoj. Rezultati su tada pokazali da je kod više od polovine analiziranih proizvoda utvrđena razlika u kvalitetu, dok je većina ispitivanih proizvoda bila skuplja u Hrvatskoj nego u Nemačkoj.

Najveće razlike pronađene kod pojedinih proizvoda

Istraživanje je pokazalo da kod samo četiri od 26 ispitanih proizvoda, odnosno 15 odsto, nije pronađena razlika ni u kvalitetu ni u ceni.

Kod 54 odsto proizvoda utvrđena je razlika u kvalitetu, dok je više od 60 odsto proizvoda u trenutku istraživanja bilo skuplje na hrvatskom tržištu.

Najveće razlike tada su uočene kod pet prehrambenih proizvoda i jednog deterdženta.

Na primer, Wudy viršle od pilećeg i ćurećeg mesa na hrvatskom tržištu, suprotno nazivu, bile su napravljene od takozvanog otkoštenog mesa, koje se prema propisima EU ne sme označavati kao meso. Nemački proizvod bio je napravljen od pravog ćurećeg i pilećeg mesa.

Među testiranim proizvodima značajne razlike pronađene su i kod deterdženta za veš Ariel Vollwaschmittel.

Pokazalo se da je nemački proizvod, koji za razliku od hrvatskog ima oznaku "compact“, imao znatno veću efikasnost pranja pri nižoj temperaturi od 40 stepeni Celzijusa. Razlika je postojala i pri temperaturi od 60 stepeni, ali je bila manja.

Istovremeno, deterdžent namenjen nemačkom tržištu bio je oko 25 odsto jeftiniji od proizvoda dostupnog na hrvatskom tržištu.

Značajne razlike tada su pronađene i kod Nutelle i Activia voćnog jogurta od jagode, dok je kod Haribo Happy Cola gumenih bombona u nemačkom proizvodu utvrđena znatno veća količina ukupnog šećera od one navedene na deklaraciji.

Ovi rezultati pokazali su zašto pitanje sastava i kvaliteta proizvoda namenjenih različitim tržištima godinama privlači pažnju potrošača. Ipak, činjenica da su kod pojedinih proizvoda ranije utvrđene razlike ne znači da su svi proizvodi istog brenda na različitim tržištima različitog kvaliteta.