Srbija je dobila produženje gasnog aranžmana s Rusijom za još tri meseca, potvrdio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle razgovora s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, a to je, prema mišljenju sagovornika Kurira, veoma važna vest jer znači sigurnost i energetsku bezbednost.

Predsednik Srbije je rekao da se "zahvalio Putinu jer smo dobili tri meseca produženja ugovora po za nas veoma povoljnim uslovima".

- Gas je danas negde oko 645 dolara po 1.000 kubnih metara na TTF-u na berzi, dakle, mi bismo ga plaćali po oko 690 da ga tako uzimamo, a mi ga suštinski plaćamo između 320 i 330 dolara. Dakle, ono što je produžetak, to je pod istim uslovima - šest miliona kubnih metara gasa dnevno, vrlo su fleksibilni i ako dođu hladniji ili lošiji dani ili poplavljena područja, pa je potrebno više gasa, dozvoljavaće nam tu vrstu fleksibilnosti da možemo više da uvezemo. Istovremeno ostaje cena po naftnoj formuli, što znači mnogo, mnogo niža cena od berzanske cene - objasnio je Vučić.

Fleksibilni uslovi

Naglasio je da ćemo biti druga ili treća zemlja u Evropi koja ima najnižu cenu gasa jer smo ga dobili po fleksibilnim uslovima i da nam ostaje formiranje cene po naftnoj formuli.

- Zadovoljan sam što sad znam da makar oko gasa nećemo imati problema. Nafta je danas 115 dolara za barel, plašim se da će koliko sutra biti više. To kažem zato što hoću da znate da bi cena dizela na pumpama trebalo da bude najmanje 290 dinara. Koliko država Srbija može da izdrži, izdržaćemo još neko vreme. Ali ako se nastavi ova katastrofa, i ako krene kopneni napad, napad na ostrva, svet, posebno Evropa, suočiće se s najvećom energetskom katastrofom u istoriji. Molim sve da dobro razmisle još jedanput, Evropa ovo ne može da izdrži, niko to ne može da izdrži - rekao je Vučić.

POVEĆANE ISPORUKE GASA IZ AZERBEJDŽANA Vučić je podsetio da su nam već povećane isporuke gasa iz Azerbejdžana i da sad iznose dva miliona kubnih metara gasa dnevno i dodao da se nada da će moći još da se povećaju u narednom periodu. - Mi već imamo ugovorene količine gasa sa Azerbejdžanom. Znate da smo imali 0,6 miliona, pa 1,3 miliona, a sad imamo dva miliona kubnih metara gasa ugovorene dnevne količine sa Azerbejdžanom - rekao je Vučić.

Veliki ustupak

Da je za privredu, a naročito za građane Srbije, vrlo važno što smo dobili produžetak gasnog aranžmana po povoljnim uslovima, smatra profesor Stevica Deđanski, bivši državni sekretar u Ministarstvu energetike.

- Iako u ovom momentu ne može da se dobije dugoročan ugovor, važno je reći da je ovaj ugovor maltene dugoročan zato što smo imali ugovor na tri godine, pa je dva puta produžavan po šest meseci i dva puta po tri meseca. Važno je da imamo cenu koja nam omogućava da normalno funkcionišemo. To je veliki ustupak i veliki poklon naših prijatelja iz Rusije. Naša politika odmerenog držanja i sedenja na srpskoj stolici, razvijajući dobre odnose s prijateljima Rusijom i Kinom i zapadnim zemljama Amerikom i Francuskom, daje mogućnost da nas svi poštuju i da poštuju našu poziciju - ističe Deđanski.

Prema njegovim rečima, cena gasa je bitna za privredu i građane.

- Srbija je nekad trošila milijardu kubika gasa, a sad trošimo tri, s tendencijom rasta. Koristili smo gas i za proizvodnju struje i uspeli smo da stvorimo stabilnu ekonomiju, stabilne uslove za privlačenje investicija. Uz sve to i građani dobro prođu, ali gas je ključna stvar za privredu - kaže Deđanski.

Energetska bezbednost

Bivša potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović ističe da je produžetak gasnog aranžmana važan za Srbiju jer to znači sigurnost i energetsku bezbednost.