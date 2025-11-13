Slušaj vest

Stručnjaci upozoravaju da kriminalci sve češće pokušavaju da "presretnu“ magnetni trag kartice i saznaju PIN kod, kako bi kasnije mogli da naprave njenu kopiju i koriste je na tuđi račun.

Kako da se zaštitite:

Uvek zaklonite tastaturu prilikom unosa PIN-a - rukom, novčanikom ili torbom.

Držite razmak od drugih kupaca dok plaćate.

Ne dozvolite da vas iko ometa tokom transakcije.

Nakon plaćanja, odmah vratite karticu u novčanik - ne ostavljajte je na kasi ili u kolicima.

Ukoliko primetite da vam je kartica nestala ili sumnjate na krađu, odmah je blokirajte i obavestite policiju.

Prema preporukama portala kartensicherheit.de, moguće je zatražiti i tzv. blokadu, kojom se sprečava upotreba kartice čak i prilikom plaćanja potpisom.

Digitalne prevare postaju sve sofisticiranije, a i najobičnija kupovina može se pretvoriti u neprijatno iskustvo - zato budite oprezni, jer jedan nepažljiv trenutak može skupo da vas košta.