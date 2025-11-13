Zašto jedna ruka uvek mora da vam bude slobodna kad plaćate karticom? Rutinska kupovina je mamac za lopove
Stručnjaci upozoravaju da kriminalci sve češće pokušavaju da "presretnu“ magnetni trag kartice i saznaju PIN kod, kako bi kasnije mogli da naprave njenu kopiju i koriste je na tuđi račun.
Kako da se zaštitite:
Uvek zaklonite tastaturu prilikom unosa PIN-a - rukom, novčanikom ili torbom.
Držite razmak od drugih kupaca dok plaćate.
Ne dozvolite da vas iko ometa tokom transakcije.
Nakon plaćanja, odmah vratite karticu u novčanik - ne ostavljajte je na kasi ili u kolicima.
Ukoliko primetite da vam je kartica nestala ili sumnjate na krađu, odmah je blokirajte i obavestite policiju.
Prema preporukama portala kartensicherheit.de, moguće je zatražiti i tzv. blokadu, kojom se sprečava upotreba kartice čak i prilikom plaćanja potpisom.
Digitalne prevare postaju sve sofisticiranije, a i najobičnija kupovina može se pretvoriti u neprijatno iskustvo - zato budite oprezni, jer jedan nepažljiv trenutak može skupo da vas košta.
Biznis Kurir/Fenix magazin