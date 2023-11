OBRATITE PAŽNJU PRI KUPOVINI DA VAS NE POKRADU: Evo šta znači CVV OZNAKA NA KARTICI i šta nikako ne treba da radite.

Jednoj Beograđanki zloupotrebljeni su podaci sa platne kartice prilikom obavljanja jedne kupovine u radnji. Ona je, naime, prinela karticu na deo aparata i pre nego što je ukucala PIN kod, došlo je do prekida. Nakon toga je uspešno unela PIN i završila sa plaćanjem.

Samo dva dana kasnije, stigla joj je SMS poruka sa kodom za online kupovinu izvršenu u istoj toj radnji. Odmah je to proverila u banci, blokirala karticu i pisala kompaniji na čiji račun je trebalo da bude uplaćena transakcija. Srećom, banka je potvrdila da joj nije skinut novac sa računa, a kompanija joj je odgovorila da je i kod njih sve u redu, kao i da je neko verovatno slučajno ukucao njen broj kartice, jer je kupovina posle nekoliko minuta izvršena sa pravom karticom.

"Taj momenat da neko pokupi podatke sa kartice, sve su tu opcije koje deluju lako. Najteže je kako doći do novca i te podatke pretvoriti u novac. Sva prodajna mesta, koji imaju POS terminale, imaju potpisan ugovor sa bankom. Štite korisnika kartice i imaju odgovornost za zlonamerne varijante – da neko dođe sa tuđom karticom. To treba proveriti. To je odgovornost prodavnice ako vam neko skine novac“, objašnjava za BIZLife urednik portala Kamatica i finansijski savetnik Dušan Uzelac.

foto: Profimedia

CVV – sigurnosni broj Korisnicima sigurnost prilikom online plaćanja nudi CVV/CVC broj (Card Verification Value ili Card Verification Code) kojim se potvrđuje da neko fizički poseduje karticu. To je trocifreni sigurnosni broj koji se nalazi na poleđini većine platnih kartica. Za online kupovinu možete slobodno da date CVV broj, ali samo u slučaju da je reč o poznatim i renomiranim kompanijama. S druge strane, kad kupujete proizvod ili uslugu na fizičkom mestu prodaje, nikad ne bi trebalo da date svoj CVV/CVC.

Prilikom korišćenja beskontaktne kartice, one ne mogu da odaju CVV kod postavljen na poleđini kartice ili sigurnosni kod, te ne postoji bojazan od krađe osetljivih podataka na ovaj način. Krađa podataka sa beskontaktne kartice ne predstavlja realnu pretnju jer postoje višestruki slojevi zaštite, a do sada nije zabeležen nijedan značajan slučaj preuzimanja osetljivih informacija na ovaj način, navodi Kamatica.

Većina banaka omogućava i aktiviranje SMS notifikacija koje vas obaveštavaju o ishodu svake realizovane transakcije što predstavlja jedan od najjednostavijih i najbržih načina da pratite potrošnju. Ukoliko uočite sumnjivu transakciju, neophodno je da odmah pozovete banku izadavaoca kartice i prijavite slučaj.

foto: Profimedia

"Tek za dva dana stiže novac kome ste platili. To je rok za reagovanje, to je jedino što je dovoljno. Banke proveravaju propust. Postoji privid da je to lako. Jeste lako da se pokupe podaci, na primer foto-aparatom na kasi. Mnogo je teže da taj koji je počinio prevaru da pobegne s novcem“, kaže Uzelac.

Ukoliko sumnjate da su vam ukradeni podaci sa kartice, Nenadov predlog je gašenje kartice i otvaranje nove.

"Može da prijavi da je kompromitovana. Namestite alarme za sve moguće transakcije ili promenite karticu“, zaključuje on za BIZLife.

Kurir.rs/BIZLife