"KONSTATOVALI SU DA SMO PRED BANKROTOM" Šantić i Rabrenović saglasni: Imamo kredite, ali stvari idu u dobrom smeru (video)

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će u narednom periodu penzije više rasti, jer će pratiti rast plata i najavio da će do 2027. godine prosečna penzija dostići 620 evra.

foto: Instagram Printscreen/AVucic

Predsednik Vučić je najavio da će do 2027. godine prosečna plata biti 1.400 evra, a minimalna zarada 650 evra. Gosti u jutarnjem programu Redaklcija - prof. dr Snežana Nena Šantić, predsednica Udruženja penzionera Stari grad i prof. dr Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijski menandžment razjasnili su ove promene gledaocima.

Nena Šantić ističe da penzioneri osete svako povećanje penzija.

- Zacrtan je put ka povećanju plata i penzija. Veliki broj ljudi je ostao bez posla ili je odlazio u penziju jer firme ne postoje, a doprinosi baš zbog toga nisu ni uplaćivani. Mi možemo teretski da kažemo da će se povećati penzija, ali me uvek plaši te firme koje ne postoje. Revizija penzije ide na prvobitno rešenje, i to na 30.000, a ne na poslednji iznos. Ja verujem u to i u dobro napravljen plan... - rekla je Šantić.

Rabrenović se osvrnuo na događaje iz prethodnih perioda i kako smo uspeli da prestignemo mnoge zemlje iz regiona.

- Dojče Vele je konstatovao da je Srbija 2012. godine bila pred bankrotom. Ono što je potrebno studentima, izgradnja i popravka puteva su bile misaona imenica. Zaboravimo brzo te teškoće, čovek uvek želi više i bolje. Kovid je iza nas, i sada ova geopolitička kriza u Ukrajini i na Bliskom Istoku potencijalno može da utiče, tamo je 30 odsto izvora nafte... Rekao bih da je naša država u ovom periodu primenjivala odgovarajuće strategije... Kako smo došli do toga da ne možemo da isplaćujemo penzije i do toga da sada možemo, to je proizvod kvalitetnog rada i podsticanja preduzeća, preduzetništva, stabilnog kursa dinara, sve to nismo imali... - rekao je Rabrenović i dodao:

- Drago mi je da stvari idu u dobrom smeru.

Uprkos svim izazovima, Srbija je uspela, a Šantić naglašava da je to zato što je Srbija solventan partner u vraćanju dugova:

- Dug je loš drug. Imamo kredite, koji, naravno moramo od njih da živimo, i to nam pomaže, iz nekoliko izvora, Kina, London, imamo zatovren krug finansiranja tih projekata koji se ispunjavaju...

Kurir.rs

