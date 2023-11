"OVO JE KLASIČNA NAVLAKUŠA" Gavrilović o sakupljanju Ajron men delova koje će trajati ČAK DVE GODINE: Na kraju se plati 100.000!

Ako ste počeli da sakupljate delove figurice Ajron mena koji su nedavno počeli da se kupuju na trafikama, trebalo bi da znate da će njeno sklapanje trajati čak dve godine i da niko ne može da vam garantuje koliko će koštati. A koštaće debelo, čak i da ostane trenutna cena.

Zašto ova igračkica košta kao da je od zlata otkrio je gledaocima reporter Saša Dobrijević koji je od sagovornika Dejana Gavrilovića, predsednika udruženja "Efektiva" saznao po čemu je ovaj Ironman toliko poseban?

On ne zna da li su kolekcionari razočarani, ali navodi jednu zanimljivost:

- Ja sam kupio prvi broj, kada je izašla glava Ajron mena, nisam čitao uputstva, kada se pojavio drugi broj, skuplji i u njemu se pojavilo samo stopalo, onda sma pročitao uputstvo i video da će ukupna cena biti oko 108.000 dinara, i da će biti potrebno dve godine da se to sakupi, ali ajde i to, ono što me je najviše zabrinulo, je da su se oni tamo ogradili i da su naglasili da mogu i da promene cenu - rekao je Gavrilović koji se prisetio kako je to funkcionisalo ranije, sa skupljanjem sličica fudbalera.

03:22 DA LI VREDI SKUPLJATI DELOVE FIGURICE AJRON MENA ČAK DVE GODINE!?

- Svi smo mi skupljali one sličice Svetsko prvenstvo i uvek je falio jedan igrač. I uvek je falio jedan igrač! I mi smo kupovali te sličice besomučno, nemamo između sebe da menjamo i niko nema baš tu jednu sličicu. To je klasična navlakuša. Valjda je ovaj Ajron men bio i u Grčkoj. Nemam saznanja da je ovako nešto postojalo, ali da izlazi u sto delova, nisam znao... Kod nas na sajtu "Efektiva" su komentari uglavnom negativni, nisam video da je neko zadovoljan, a ja neću više skupljati te delove - rekao je Gavrilović.

Kurir.rs

