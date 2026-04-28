Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za poljoprivredno zemljište obaveštava javnost da je, nakon višedecenijskog uzurpiranja i nezakonitog korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta od strane pravnog lica AD PD Kamendin Sirig, Republika Srbija uspešno vratila u posed svoje zemljište u katastarskim opštinama Sirig (opština Temerin) i Čenej (grad Novi Sad).

Ovim postupkom obezbeđene su nove površine državnog poljoprivrednog zemljišta za davanje u zakup, i to:

u KO Sirig, opština Temerin – 582,8071 hektara (čime ukupna površina državnog poljoprivrednog zemljišta u ovoj katastarskoj opštini iznosi 675 hektara),

u KO Čenej, grad Novi Sad – 127,3088 hektara (čime ukupna površina državnog poljoprivrednog zemljišta iznosi 505 hektara).

Nakon višedecenijskih sudskih postupaka za utvrđivanje prava svojine i predaju poseda, postupak je pravosnažno okončan 21. novembra 2025. godine, kada je u izvršnom postupku izvršena predaja poseda Republici Srbiji. U ovom procesu Uprava za poljoprivredno zemljište aktivno je učestvovala, u saradnji sa republičkom poljoprivrednom inspekcijom, predstavnicima lokalnih samouprava Novog Sada i Temerina, kao i javnim izvršiteljem iz Novog Sada.

Na prvom javnom nadmetanju u Temerinu, održanom nakon preuzimanja poseda, celokupna površina zemljišta je izdata u zakup po ceni od 571 evro po hektaru, što potvrđuje visok kvalitet zemljišta i značajno interesovanje poljoprivrednih proizvođača. U Čeneju su, u međuvremenu, stvoreni uslovi za uvođenje u posed zakupaca koji su ovo zemljište već zakupili na javnom nadmetanju pre njegovog oslobađanja od bespravnog korisnika.

Ovim je omogućeno da Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave ostvare značajne prihode po osnovu zakupnine, kao i da se državno poljoprivredno zemljište stavi u funkciju zakonite i efikasne poljoprivredne proizvodnje.