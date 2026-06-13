Hit oglas zapalio internet: Srbin rasprodaje celo gazdinstvo za 15.000 evra - na spisku i legendarni traktori, a ono najvrednije daje na poklon
Jedan domaćin odlučio je da na prodaju stavi gotovo kompletno poljoprivredno gazdinstvo, a spisak i cene objavio je u jednoj grupi na Fejsbuku. Posebnu pažnju privuklo je to što jedan priključak daje na poklon.
Na spisku se nalaze dva traktora, više priključnih mašina, prikolice, freza, kosačica, kao i vaga nosivosti do 500 kilograma.
Najskuplji na listi
Najskuplji na listi je traktor IMT 558, za koji vlasnik domaćinstva traži 4.500 evra, dok model IMT 539 prodaje za 4.000 evra.
Pored traktora, u ponudi su i prikolice različitih veličina. Velika prikolica prodaje se za 1.700 evra, dok je cena manje prikolice 500 evra, dok traktorska kola prodaje za 200 evra.
Na spisku su i poljoprivredni priključci i oprema:
Prskalica - 500 evra
Špartač - 400 evra
Drljača (dva komada) - 600 evra
Plug - 350 evra
Sejalica za kukuruz - 300 evra
Motorna freza - 600 evra
Nosač - 350 evra
Korpa - 350 evra
Cirkular za traktor - 300 evra
Vaga do 500 kilograma - 300 evra
Zadnja kosačica "Dubrava" - 350 evra
Tanjirača na poklon
Posebnu pažnju privukla je napomena u oglasu da vlasnik tanjiraču poklanja. Umesto cene na spisku piše "poklon".
Ukupna vrednost ponuđene mehanizacije prelazi 15.000 evra, ne računajući tanjiraču koja se daje besplatno uz kupovinu.
Oglas je privukao interesovanje poljoprivrednika koji žele da unaprede svoju proizvodnju ili nabave potrebnu opremu po povoljnijim cenama u odnosu na nove mašine na tržištu.
Biznis Kurir/Espreso