Tržište rada u Sremu u poslednjih 10 godina doživelo je velike promene. Broj nezaposlenih je drastično smanjen, dok je broj zaposlenih gotovo udvostručen.

Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Sremska Mitrovica, 2016. godine u Sremu je bilo 22.066 nezaposlenih, dok ih je danas 8.206. To znači da je za 10 godina broj nezaposlenih smanjen za oko 14.000 ljudi.

Istovremeno, broj zaposlenih u firmama i institucijama značajno je porastao.

BROJKE 2016. godine: 57.059 zaposlenih bilo je u Sremu

2026. godine: oko 105.000 zaposlenih

2016. godine: 4.270 slobodnih radnih mesta

2026. godine: skoro 9.000 radnih mesta

Direktorka Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Marijana Grabić kaže da podaci jasno pokazuju da je pad nezaposlenosti posledica zapošljavanja.

"Ako pogledamo broj zaposlenih, vidi se da je ranije bilo oko 57.000 zaposlenih, a danas ih je oko 105.000. To pokazuje da je smanjenje nezaposlenosti pre svega rezultat zapošljavanja - rekla je Grabić.

Posla ima više nego ranije

Podaci pokazuju i veliki rast broja slobodnih radnih mesta. Drugim rečima, posla u Sremu ima znatno više nego ranije.

"Nezaposleni sa evidencije imali su mogućnost da konkurišu na skoro 9.000 slobodnih radnih mesta u prethodnoj godini“, kaže Grabić.

Na teritoriji Sremskog okruga registrovano je oko 13.000 poslodavaca, a potrebe za radnicima se stalno pojavljuju.

"Poslodavci često prijave potrebu za radnicima na određeni period, na primer mesec ili dva. Ako se u tom roku ne pronađe kandidat, prijava se zatvara, ali nove potrebe stalno dolaze“, objašnjava ona.

Već u prva dva meseca ove godine u Sremu je otvoreno više od 200 novih radnih mesta.

Stalno zapošljavanje i povratak na biro

Na tržištu rada postoji i velika fluktuacija.

"Ljudi se zapošljavaju, pa se posle nekog vremena ponovo prijavljuju na evidenciju, a dolaze i novi nezaposleni. Zbog toga se broj na evidenciji stalno menja“, kaže direktorka NSZ.

Procene pokazuju da oko 3.000 ljudi godinama ostaje na evidenciji, dok se ostali stalno zapošljavaju ili menjaju poslove.

Struktura nezaposlenih je problem

Iako posla ima više nego ranije, struktura nezaposlenih i dalje predstavlja izazov. Čak 41,2 odsto nezaposlenih su nekvalifikovani radnici, dok 47,6 odsto ima zastarela znanja i veštine.

"Veliki broj ljudi ima zanimanja koja danas nisu tražena na tržištu rada ili im nedostaje praktično iskustvo“, objašnjava Grabić.

Problem predstavlja i nespremnost dela ljudi da putuju do radnog mesta, posebno iz udaljenijih sela u industrijske zone.

Čak 95 odsto radnika ostane na poslu

Posebnu ulogu u zapošljavanju ima program "Garancija za mlade“, koji se sprovodi i u Sremu.

Cilj programa je da mladi do 30 godina dobiju posao, praksu ili obuku u roku od četiri meseca od prijave na biro.

Rezultati pokazuju da program daje dobre rezultate.

U poslednje dve godine 934 mladih u Sremu se zaposlilo bez ikakve finansijske podrške države.

"Naša analiza pokazuje da posle godinu i po dana čak 95 odsto ljudi ostaje zaposleno, dok posle pet godina oko 80 odsto njih i dalje radi kod istog poslodavca, što je iznad evropskog proseka“, ističe Grabić.

