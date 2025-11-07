Slušaj vest

Kako pokazuje novi izveštaj Republičkog zavoda za statistiku (RZS) o cenama poljoprivrednih proizvoda na malo, na prelazu iz oktobra u novembar beleže se uglavnom stabilne cene povrća i voća.

Mlečni proizvodi i meso, po svojim cenama ostaju i dalje na visokom nivou, uz novo poskupljenje junećeg mesa.

Većina povrća zadržala iste cene

Kod povrća, krompir je zadržao stabilnu cenu – najskuplji je i dalje na pijacama u Beogradu (150 din/kg), dok se najniža cena od 70 dinara kilogram beleži na pijaci u Leskovcu i Vranju, što je za 10 dinara jeftinije nego pre mesec dana.

Ni najviša cena pasulja nije se menjala za ovih mesec dana - 550 dinara kilogram u Novom Pazaru, dok je najniža cena od 240 dinara kilogram u Zaječaru porasla za 10 dinara.

Takođe, nije bilo promena ni kod cene crnog luka – za 150 dinara kilogram, što mu je najviša cena, prodaje se na pijacama u Beogradu i Kragujevcu, dok najniža cena (60 din/kg) važi za pijace u Leskovcu i Vranju.

Slatki kupus, koji je početkom oktobra bio stabilan, sada je skuplji – najviša cena od 120 dinara kilogram je u Šapcu, što je poskupljenje za 20 dinara, dok je četiri puta jeftiniji na pijaci u Leskovcu (30 din/kg), što je cena za 20 dinara niža nego na početku prošlog meseca.

Najskuplji kilogram paprike nije menjao cenu za ovih mesec dana – 250 dinara na pijaci u Novom Pazaru. Zato je cena najjeftinijeg kilograma pala za 40 dinara i sada iznosi 140 dinara u Leskovcu.

Pijaca u Leskovcu je najpovoljnija i za kupovinu paradajza sa cenom od 120 dinara kilogram, dok ovo povreće najvišu cenu (200 din/kg) ima u nekolicini gradova kao što su Beograd, Valjevo, Novi Pazar, Šapac, Sremska Mitrovica... Te cene bile su aktuelne i na početku oktobra.

Jabuke povoljnije, kruške skuplje

U kategoriji voća, po ovim podacima RZS, jabuke na početku novembra beleže pad najviše cene od 20 dinara - 200 dinara kilogram na pijacama u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Šapcu. Najniža cena, dvostruko niža u odnosu na ovu (100 din/kg), koliko koštaju u Vranju, ostala je na istom nivou kao pre mesec dana.

Kruške su, s druge strane, poskupele - najviša cena sada više nije 270, nego 300 dinara kilogram u Sremskoj Mitrovici, a najniža im je u Vranju (180 din/kg), što je poskupljenje za 20 dinara u odnosu na početak prošlog meseca.

Grožđe, koje je prošlog meseca bilo među voćem s najvećim pojeftinjenjem, sada se drži stabilno – najviša cena ostala je 250 dinara kilogram u više gradova (Novi Pazar, Pančevo, Subotica), dok je najniža cena (120 din/kg) u Leskovcu i Vranju za 30 dinara viša nego pre mesec dana.

Sir i kajmak ostali na istom nivou

Kod mlečnih proizvoda, najskuplji domaći sir zadržao je prošlomesečnu cenu od 900 dinara u Novom Pazaru. Najnižu i dvostruko manju cenu (450 din/kg) ima na pijaci u Kraljevu, i to je jedini grad u kojem je domaći sir jeftiniji od 500 dinara.

Kajmak, koji je prošlog meseca pojeftinio, sada zadržava mahom iste cene – najviša cena od 1.600 dinara za kilogram ostala je u u Beogradu i Subotici. Najjeftiniji kilogram kajmaka od 1.150 dinara prodaje se u Vranju, što je za 50 dinara niža cena nego na početku prošlog meseca.

Junetina poskupela za 200 dinara

Kod mesa, po podacima RZS o najčešćim cenama u trgovinama, najskuplji kilogram šarana košta isto kao i pre mesec dana - 890 dinara u Leskovcu. Najniža cena ove ribe (550 din/kg) u Vranju, ipak je za 20 dinara viša nego na početku oktobra.

Poskupljenje RZS beleži kod juneće rozbratne šnicle u trgovinama. Najskuplji kilogram više nije 1.300, nego 1.500 dinara u Beogradu. Najniža cena ove vrste junetine nije menjana - 950 dinara kilogram u Leskovcu i Pančevu.

S druge strane, pala je najviša cena svinjske krmenadle i to za 60 dinara, pa najskuplji kilogram od 840 dinara sada se prodaje u Valjevu. U Pančevu ovo svinjsko meso je najjeftinije (610 din/kg), što je bila cena koja je važila i pre mesec dana.

Tek za pet dinara je niža cena teletine, pa na početku novembra najskuplji kilogram telećeg mesa (2.095 dinara) prodaje se u Pančevu i Sremskoj Mitrovici. Umesto 1.220 dinara na početku prošlog, na početku ovog meseca vam za najjeftiniji kilogram teletine treba 1.150 dinara, koliko košta u Vranju.

Najviša cena piletine nije se menjala za proteklih mesec dana i ostala je na nivou od 400 dinara kilogram u više gradova (Valjevo, Užice, Pančevo, Sremska Mitrovica). Najniža cena, pak, imala je rast od 20 dinara i sada iznosi 280 dinara za kilogram, koliko sveže pileće meso košta u Zaječaru.