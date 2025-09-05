Slušaj vest

Stara narodna izreka "U Solunu dinar somun, do Soluna100 somuna" trenutno u Srbiji ne važi pošto su cene povrća od grada do grada toliko različite da bi se čak isplatilo iz Beograda otići do Zaječara po pasulj ili do Leskovca po krompir, pa čak i do Vranja po crni luk.

Naime, prema podacima koje je danas objavio Republički zavod za statistiku najčešća cena koju su Beograđani od 15. do 21. avgusta plaćali za kilogram pasulja na pijaci bila je 600 dinara, dok ista količina ove mahunarke u Zaječaru koštala 240 dinara. U prodavnicama u Beogradu pasulj je najčešće koštao 399,99 dinara, dok mu je u Zaječaru cena bila 319,99 dinara.

Pored pasulja i druge vrste poveća su najskuplje u prestonici. Tako je kilogram krompira u Beogradu bio 150 dinara, dok je najeftiniji u Vranju i Leskovcu i koštao je po 80 dinara.

I crni luk je na pijacama u Beogradu koštao 150 dinara, dok je najjeftiniji bio u Vranju gde je koštao 60 dinara. Čak je i sveži kupus na pijacama na jugu Srbije najjeftiniji i to u Leskovcu gde je koštao 50 dinara po kilogramu, dok su Beograđani za istu količinu izdvajali duplo više novca, odnosno 100 dinara.

Da Vranjanci na pijacu mogu da idu sa daleko tanjim novčanikom od žitelja drugih gradova u Srbiji vidi se i po ceni kilograma jabuka.

Tako je u Vranju krajem avgusta cena jabuka bila 100 dinara, dok je u ostalim gradovima kilogram ovog voća koštao između 150 dinara u Subitici, Kragujevcu i Zaječaru, 200 dinara u Beogradu i Novom Pazaru, pa do 240 dinara u Valjevu i 250 dinara u Leskovcu.

Kad je reč o ceni očišćenih oraha one su nešto ujednačenije, ali ipak i tu postoje odstupanja od čak 250 dinara po kilogramu. Očišćeni orasi najjeftiniji su bili u Zrenjaninu gde su koštali 939,98 dinara, dok su u većini drugih gradova koštali 1.000 i 1.200 dinara.