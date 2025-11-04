Slušaj vest

Jeste li ikada pomislili da jedan klik na društvenim mrežama može dovesti do propasti farme? Upravo to se dogodilo poljoprivredniku u Poljskoj, koji je zbog lažne objave ostao bez gotovo celog roda krompira.

Poljski poljoprivrednik, poznat u medijima samo kao gospodin Pjotr, doživeo je šok kada je stigao na svoju farmu u gradu Dombrova, na jugoistoku Poljske. Umesto da obiđe useve, zatekao je nepoznate ljude kako pune svoje prikolice i džakove njegovim krompirom.

Prema lokalnim medijima, gotovo 150 tona krompira nestalo je zbog lažne objave na društvenim mrežama. U toj objavi je pisalo da gospodin Pjotr ne može da proda krompir i da ga poklanja, što je mnoge navelo da odmah dođu na farmu i sami „oberu“ rod, piše Dnevno.hr.

Ljudi dolazili s prikolicama i odnosili tone krompira

- Bio sam šokiran. Imam 68 godina i nikada u životu nisam doživeo ništa slično. Bilo je kao scena iz noćne more - rekao je gospodin Pjotr za televiziju wPolsce24.

On objašnjava da tokom vikenda nije bio u blizini farme jer je prisustvovao porodičnoj proslavi. Tek u ponedeljak je saznao šta se dogodilo na njegovom polju. Prema njegovim rečima, neki ljudi su odneli i do šest prikolica krompira, što znači oko 60 tona roda.

Iako su ga neki kontaktirali i priznali da su uzeli manju količinu, još uvek postoji mnogo onih koji su odneli ogromne količine:

- Jedan se izvinio, sve objasnio i rešili smo stvar. Ali ima i onih koji su odneli desetine tona - dodao je.

Nada se da će mu ljudi vratiti krompir

Poljoprivrednik se nada mirnom ishodu - da će ljudi koji su došli na farmu kontaktirati njega i vratiti ukradeni krompir. Ukoliko se to ne dogodi, Pjotr namerava da pravdu potraži na sudu.

Prema lokalnim medijima, policija još nije primila prijavu jer Pjotr veruje da će barem deo roda biti vraćen kada ljudi shvate da je priča o besplatnom krompiru bila izmišljena.

- Još ne znam kako će sve završiti. Trenutno sam u potpunom haosu - zaključio je poljoprivrednik.