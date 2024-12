Ribari su uspeli da odgaje šarane u uslovima tropske klime i zadovoljni su kako je krenuo start sezone u pogledu potražnje i koštanja. Kilogram šarana naveliko se prodaje od 400 do 450 dinara, u ribarnicama se po velikim gradovima kilogram svežeg šarana prodaje po skoro duplim cenama od 650 do 900 dinara, a u velikim marketima od 520 do 600 dinara. Ribar Živan Simić iz Mošorina izjavio je za Dnevnik da očekuje dobru godinu, misleći na to da će uspeti svu ribu da proda po sadašnjoj ceni.