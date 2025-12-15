Slušaj vest

U ovoj godini uslov koji žene treba da ispune da bi ostvarile pravo na starosnu penziju je 63 godine i 10 meseci života, uz najmanje 15 godina staža osiguranja, dok je muškarcima za ispunjenje uslova potrebno 65 godina života i minimum 15 godina staža osiguranja. Zaposlene koje žele da ostvare pravo na starosnu penziju po uslovima koji važe u 2025. godini treba da raskinu radni odnos i podnesu zahtev u ovoj godini, jer će u 2026. važiti novi uslovi za penzionisanje žena.

Bez obzira na godine života osiguranici oba pola mogu ostvariti pravo na starosnu penziju ukoliko imaju 45 godina staža osiguranja.

Ako ispunjavaju uslov za penzionisanje u ovoj godini, kako u Fondu PIO objašnjavaju da žene zahtev treba da podnesu najkasnije poslednjeg radnog dana u ovoj godini, pod uslovom da im je osiguranje, odnosno radni odnos prestao najmanje jedan dan ranije pre podnošenja zahteva.

- U skladu sa odredbama Zakona o PIO, uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju za žene će se pomerati za po dva meseca godišnje, sve do 2032. godine kada će uslovi za odlazak u starosnu penziju za žene biti izjednačeni sa uslovima koji važe za muškarce – 65 godina života i 15 godina staža osiguranja- navode u Fondu PIO.

Foto: Shutterstock

To znači da će uslovi za penzionisanje žena u 2026. biti 64 godine života i 15 godina staža osiguranja.

Prevremeno penzionisanje

Uslovi za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju su od 2024. godine isti za muškarce i žene – 60 godina života i 40 godina staža osiguranja.

- U slučaju prevremene starosne penzije, penzija se trajno umanjuje za 0,34 procenta za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju, a iznos umanjenja maksimalno može iznositi 20,4 odsto - podsećaju u PIO fondu.

Broj prevremeno penzionisanih se povećava iz godine u godinu.

Prema podacima Fonda PIO, broj novih korisnika prevremene starosne penzije koji su ostvarili pravo u 2023. godini bio je 4.758 korisnika, a u 2024. godini 5.520 korisnika.

Kada stižu prve uvećane penzije

Prema podacima Fonda PIO za oktobar 2025. godine, ukupno ima 1.658.993 korisnika penzije, a prosečna penzija iznosi 50.686 dinara.

Kako navode, najniža penzija prema važećem zakonu za korisnike iz kategorije osiguranika zaposlenih i samostalnih delatnosti iznosi 27.711,33 dinara, a za kategoriju poljoprivrednih penzionera 21.786,02 dinara.

Najviša penzija prema važećem Zakonu o PIO za sve kategorije korisnika,

uključujući i profesionalna vojna lica, za 45 godina staža, iznosi 255.231,18 dinara.

Decembarske penzije povećane su za 12,2 odsto.

Prve uvećane penzije trebalo bi da budu isplaćene svim korisnicima u prvim danima 2026. godine.

Elektronski servisi

Zakonski rok za donošenje rešenja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja je do 60 dana i za 90,3 odsto zahteva Fond donosi rešenja u ovom roku, kažu u Fondu PIO.

Kada nedostaju podaci za sve periode osiguranja, postupak se produžava do obezbeđenja podataka.

- Fond PIO je građanima omogućio da na sajtu Fonda koriste elektronske servise koji im omogućavaju da onlajn izvrše uvid u svoje podatke koji se nalaze u bazi matične evidencije Fonda, da dobiju prediktivni iznos visine penzije, zatim da podnose zahteve za ostvarivanje prava preko e-Šaltera, kao i da korišćenjem elektronskih servisa prate kretanje svog predmeta - kažu u Fondu PIO.

Penzionerke na klupi Foto: Nenad Kostić

Navode da se posvećeno radi na digitalizaciji poslovnih procesa i dodaju da je

završena prva faza jednog od trenutno najvažnijih projekata u Fondu, pa je tako 27. novembra počeo sa radom novi program u osnovnoj delatnosti, koji će ubrzati postupak donošenja rešenja o pravima iz PIO.