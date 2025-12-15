Slušaj vest

On je proglašen krivim prema kontroverznom Zakonu o nacionalnoj bezbednosti (NSL). U pritvoru je od decembra 2020, izjasnio se da nije kriv, a preti mu doživotna kazna zatvora.Presuda se očekuje početkom naredne godine.

Sud je utvrdio da je Laj preko ugašenog lista Apple Daily lobirao kod stranih vlada za sankcije protiv Hong Konga i Kine. Vlasti su presudu pozdravile, dok su organizacije za ljudska prava proces ocenile kao politički motivisan i NSL kao sredstvo gušenja neslaganja.

Foto: JEROME FAVRE/EPA

Laj, britanski državljanin i jedan od najglasnijih kritičara Pekinga, bio je ključna figura protesta 2019. godine. NSL je potom usvojen bez konsultacija sa lokalnim parlamentom i dao je vlastima široka ovlašćenja. Zapadne zemlje, uključujući Veliku Britaniju i SAD, osudile su presudu i ponovo pozvale na njegovo oslobađanje.