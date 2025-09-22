Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će od 1. oktobra biti vanredno povećanje zarada u prosveti i zdravstvenom sektoru, dok će od 1. januara uslediti redovno povećanje — za zaposlene u prosveti 11 odsto, a za sve radnike u javnom sektoru 8 odsto.

- To smo dogovorili i obećali još u martu ove godine. Ispoštovaćemo to obećanje - rekao je Mali.

Podsetio je da je već 1. marta ove godine u prosveti ostvareno dodatno povećanje plata od 5%, a da će novo povećanje od oktobra dovesti do ukupnog rasta koji prelazi 20%.

- Uprkos globalnim teškoćama i blokadama koje pokušavaju da usporе razvoj Srbije, nastavljamo da sprovodimo našu politiku - naglasio je Mali.

Rekao je i da će penzije od 1. decembra porasti za 12,2%, podsećajući da su od 1. decembra prošle godine već bile uvećane za 10,9%.

Takođe je najavio vanredno povećanje minimalne zarade u oktobru na 500 evra, dok će od 1. januara minimalac redovno iznositi 551 evro.

- Svako obećanje koje smo dali — ispunili smo. Do kraja 2027. godine ciljamo da penzije u proseku budu 650 evra, minimalna zarada 650 evra, a prosečna plata 1.400 evra - naveo je Mali.

Naglasio je da će povećanje minimalca dovesti do pokrivenosti potrošačke korpe od 111,5%, u poređenju sa 2012. godinom kada je minimalac pokrivao samo oko 60% korpe. Dodao je i da će prosečna plata za decembar u Srbiji biti veća od 1.000 evra.

Ministar je uporedio trenutnu situaciju sa 2012. godinom: tada je svaki četvrti stanovnik bio bez posla, a danas je nezaposlenost rekordno niska — 8,5%.

- Uprkos blokadama i pokušajima da se vratimo u stanje iz 2012, ostajemo posvećeni rastu i razvoju - rekao je Mali.

Dodao je da se ove godine planirao rast BDP-a od 4,2%, ali da će realan rast iznositi oko 2–2,5% — što, kako je rekao, predstavlja usporavanje. Ipak, najavio je da će u narednim mesecima država pojačati aktivnosti kako bi nadoknadila izgubljeno i vratila se na prethodne staze rasta, kada je Srbija, po njegovim rečima, bila treća najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Na kraju je ocenio da je cilj blokada širom zemlje da se oslabi domaća privreda i da se naškodi Srbiji.

Kurir.rs

