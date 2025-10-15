Slušaj vest

Međunarodni monetarni fond (MMF) podigao je prognozu rasta za evrozonu za 2025. godinu, podstaknut zdravom španskom privredom i blagim poboljšanjem u Nemačkoj i Francuskoj.

Očekuje se da će privredni rast evrozone ove godine biti 1,2 odsto, što je 0,2 procentna poena više nego u prethodnim prognozama te vašingtonske institucije objavljenim u julu. Za 2026. godinu predviđa se rast od 1,1 odsto, što je manje za 0,1 procentni poen nego prethodna prognoza.

Najdinamičnija privreda među glavnim razvijenim zemljama je Španija čiji rast je skočio na 2,9 odsto ove godine (0,4 procentna poena više nego predviđeno u julu) i očekuje se da će porasti dva odsto 2026. godine (što je 0,2 procentna poena više nego u prethodnoj prognozi.

"Španija je lokomotiva rasta glavnih svetskih privreda", poručio je španski premijer Pedro Sančes na mreži Iks. Španska vlada predviđa rast BDP-a za 2025. godinu od 2,7 odsto.

Posle jakog pada BDP-a tokom pandemije kovida, četvrta privreda u evrozoni sada profitira od zdrave potrošnje domaćinstava i investicija upkos klimi neizvesnosti izazvane povećanjem carina SAD-a, u koje Španija vrlo malo izvozi.

Prva privreda evrozone, Nemačka, imaće posle dve godine recesije malo veći rast nego što je prethodno očekivao MMF, od 0,2 odsto (što je 0,1 procentni poen više nego prognozirano u julu). Nemačka privreda će malo osetnije porasti 2026. godine na 0,9 odsto, predviđa MMF koji je zadržao nepromenjen procenat u odnosu na jul, ali primećuje povratak privatne potrošnje zahvaljujući rastu realnih plata i budžetskog ublažavanja. Francuska bi trebalo ove godine da beleži rast od 0,7 odsto (što je 0,1 procentni poen više nego u prethodnoj prognozi MMF-a), a iduće godine da ima rast od 0,9 odsto (0,1 procetni poen manje nego prethodno prognozirano), prema toj instituciji sa sedištem u Vašingtonu.

I pored blagog poboljšanja, daleko je od toga da se evrozona izvukla, upozorava MMF. "Povećana neizvesnost na više frontova i povećanje carina su glavni faktori sadašnje dinamike", saopštila je ta međunarodna finansijska organizacija koja nije u svojim prognozama uzela u obzir poslednje trgovinske trzavice između Peking i Vašingrtona.