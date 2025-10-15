Slušaj vest

Dinar je danas neznatno promenio vrednost prema evru i zvanični srednji kurs je 117,1678 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Juče je zvanični srednji kurs bio 117,1674 dinara za evro.

Dinar danas prema evru vredi isto kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i nego na početku ove godine.