Slušaj vest

Dinar je danas neznatno promenio vrednost prema evru i zvanični srednji kurs je 117,1678 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Juče je zvanični srednji kurs bio 117,1674 dinara za evro.

Dinar danas prema evru vredi isto kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i nego na početku ove godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabija bila kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,2530 dinara.

Ne propustiteInfoBizOD SUTRA PRIMENA ODLUKE NBS O OLAKŠICAMA U OTPLATI KREDITA: Evo ko ima pravo na njih - stručnjak sve objasnio
Inflacija
InfoBizEVROPSKA UNIJA NAMERAVA DA ZABRANI FILTER I ELEKTRONSKE CIGARETE? SZO razmatra preporuke, da li će ova odluka dodatno uzdrmati ekonomiju država članica?
Zastava EU
InfoBizDO KOPAONIKA NIKAD BRŽE! Puštanje u saobraćaj petlje ''Koševi'' na Moravskom koridoru, evo kad se očekuju promene
Image_20251014_151303_078.jpeg
InfoBizRADOVI NA MORAVSKOM KORIDORU U PUNOM JEKU: Završetak planiran do juna 2026.
17604372401743764955_moravski-koridor-autoput-izgradnja-fotorina_(5).jpg